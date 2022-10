El lanzamiento del misil norcoreano que sobrevoló el norte de Japón provocó la activación del sistema de alerta civil en nueve ciudades y pueblos del área metropolitana de Tokio debido a un error del mismo, reconoció este miércoles el Gobierno nipón.



El último test norcoreano, que se produjo sobre las 7:23 hora local del martes (22.23 GMT del lunes), desató el conocido como J-Alert, un sistema centralizado vía satélite que avisa a la población japonesa de emergencias como misiles o terremotos.



La alerta saltó no sólo en las zonas del norte del país por donde sobrevoló el proyectil, sino también en áreas de la región de Tokio.



"Pido disculpas a los residentes de estas nueve localidades por haber causado preocupación. Intentaremos que no pase de nuevo y revisaremos el sistema para reparar el error", dijo este miércoles el portavoz gubernamental, Hirokazu Matsuno, en una rueda de prensa.



Según medios locales, el error del martes no fue solo que se mandara la alerta a varias zonas de Tokio, sino que el sistema alertó tarde a la población donde sí sobrevoló el

misil, como Aomori, ya que lo hizo al mismo tiempo que pasaba y no con 10 minutos de antelación para que pudieran buscar refugio.

Y #CoreaDelNorte ya va a empezar con sus mamuquedas! Lanzaron #misil que sobrevoló #Japon y cayó en el #Pacifico. Todas las sirenas del país se prendieron advirtiendo a la gente que buscara refugio, incluyendo las de las #islas remotas y las prefecturas de Hokkaido y Aomori 😱🚨 pic.twitter.com/0tysxo1fzA — La Cebadina Noticias (@LaCebadinaNoti) October 3, 2022

¿Qué es el J-Alert?

J-Alert es un sofisticado sistema que se utiliza para acelerar las comunicaciones entre el Gobierno de Japón y las autoridades locales, así como la población de todo el país.



No solo se usa para el lanzamiento de misiles u otras amenazas militares, sino también cuando ocurren desastres naturales como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas.



El sistema, utilizando comunicación vía satélite, activa automáticamente los dispositivos de emergencia municipales para alertar a la población a través de sirenas y retrasmisiones.



J-Alert fue puesto en marcha en 2007 y para 2011 los equipos necesarios ya habían sido instalados en cada municipio del país. El Gobierno asegura que este sistema es usado cuando existe la posibilidad de que los misiles caigan en las aguas territoriales de Japón o crucen sobre el país, como ocurrió esta semana con el proyectil que lanzó Corea del Norte.



Una vez se escucha la alarma, los ciudadanos deben evacuar edificios cercanos y dirigirse a refugios subterráneos. El transporte público se detiene también de forma temporal.



Alerta en Japón

Japón ha estrechado la vigilancia sobre Pionyang después de que el régimen lanzara en la víspera un misil aparentemente de rango intermedio y que se ha convertido en el que más distancia ha recorrido hasta la fecha de los lanzados por el país, al recorrer unos 4.500 kilómetros antes de caer en aguas del océano Pacífico.



El proyectil balístico alcanzó un apogeo de unos mil kilómetros y sobrevoló principalmente el estrecho de Tsugaru, que separa las islas de Hokkaido (norte) y Honshu, donde se encuentra Tokio, provocando que la alerta antimisiles saltara en esas áreas del país, dados los riesgos ante un potencial falló del aparato.



Es la primera vez desde 2017 que la trayectoria de un misil de Corea del Norte incluye parte de la geografía japonesa, un hecho que Japón ve como "una amenaza grave e inminente" para su seguridad y como "un desafío claro y grave a la comunidad internacional".

