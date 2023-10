Van 12 trabajadores de la ONU muertos por bombardeos israelíes en Gaza

La cifra de trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) muertos por los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza desde el inicio de la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel aumentó a doce, tres de ellos en las últimas 24 horas, informó el organismo.



"Tres miembros del personal de la UNRWA se encuentran entre las víctimas mortales de las últimas 24 horas, lo que eleva a 12 el número total de miembros del personal de la UNRWA y otro personal muertos desde el 7 de octubre", dijo en su informe diario publicado desde el inicio de las hostilidades provocadas por un ataque sorpresa de Hamás contra el Estado judío.



Informó de que cinco desplazados internos refugiados en dos escuelas de la UNRWA resultaron heridos como consecuencia de los ataques aéreos en las inmediaciones, lo que eleva a 33 los desplazados en escuelas de la UNRWA que han sufrido heridas desde el 7 de octubre De acuerdo a la UNRWA, al menos 340.000 palestinos han sido desplazados en toda la Franja de Gaza y más de 5.300 empleados de agencia de la ONU están "respondiendo a la emergencia en circunstancias extremadamente difíciles".

Agencia de la ONU que atiende a los refugiados palestinos Foto: SAID KHATIB, AFP

"Muchas carreteras han sido destruidas o se han vuelto inaccesibles debido a los escombros y los continuos ataques aéreos están limitando los movimientos", apuntó.



La agencia vaticinó que se "avecina una crisis de agua en los refugios de emergencia de la UNRWA y en toda la Franja de Gaza debido a los daños en las infraestructuras, la falta de electricidad necesaria para hacer funcionar las bombas y las plantas desalinizadoras, y el suministro limitado de agua en el mercado local".



Asimismo, señaló que el suministro de agua "no puede reponerse debido al bloqueo total de la Franja de Gaza por parte de las autoridades israelíes.No se puede traer combustible y los proveedores de agua israelíes ya no pueden suministrar agua en Gaza".



Hoy, un centro de salud de UNRWA en la zona de Gaza se ha visto afectado por los ataques aéreos, con lo que el número total de instalaciones afectadas por el conflicto asciende a 21 desde el 7 de octubre. Aunque desde ayer Gaza no tiene electricidad, la UNRWA dijo que "todavía es posible comunicarse con las oficinas de UNRWA a través de Internet y teléfonos vía satélite".

EFE