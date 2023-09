Catar recibió este lunes a los primeros prisioneros como parte de un canje entre Estados Unidos e Irán, tras el desbloqueo de fondos iraníes por valor de 6.000 millones de dólares.



(Puede leer: Represión y detenciones: así vive Irán un año después de la muerte de Mahsa Amini)



La liberación de los fondos, retenidos por Corea del Sur en virtud de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, era una condición clave para el intercambio de cinco detenidos de cada lado.



(Siga leyendo: EE. UU. autoriza transferencia de fondos congelados de Irán)

Dos de los cinco prisioneros iraníes liberados por Estados Unidos ya llegaron a Doha, la capital catarí, para regresar luego a Irán, indicaron medios de este país. Los otros tres fueron liberados también, pero no quieren ir a Irán, según la agencia Tasnim.



Al mismo tiempo, un avión con los cinco estadounidenses detenidos en Irán despegó este lunes de la república islámica en dirección de Catar, que medió en el canje entre Estados Unidos e Irán, dos países que no tienen relaciones diplomáticas.



(Además: Los regalos que Rusia le dio a Kim Jong Un: drones explosivos y chaleco antibalas)

Un avión catarí ha despegado con los cinco prisioneros y dos parientes, acompañados del embajador de Catar. FACEBOOK

TWITTER

"Un avión catarí ha despegado con los cinco prisioneros y dos parientes, acompañados del embajador de Catar" en Irán, indicó a AFP bajo anonimato una fuente conocedora del operativo. Un alto funcionario de la Casa Blanca confirmó la partida de Irán de esos cinco prisioneros.



El funcionario precisó que los cinco iraníes, acusados o condenados en Estados Unidos por delitos no violentos, gozarán por su lado de medidas de clemencia, y añadió que el canje se verá acompañado de sanciones contra el ministerio iraní de Inteligencia y contra el ex presidente Mahmud Ahmadinejad.



(Puede leer: 'No podemos regresar a nuestra casa': habla la madre de colombiana asesinada en México)



El canje, acordado en agosto, fue el fruto de meses de negociaciones entre Estados Unidos e Irán bajo la mediación de Catar, que tiene buenas relaciones con ambas partes.



Sin embargo, Estados Unidos anunció este lunes nuevas sanciones contra Irán, que incluyen al expresidente Mahmud Ahmadineyad y al Ministerio de Inteligencia militar del país.



El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, apuntó en una entrevista con CNN que las sanciones "están relacionadas con la detención injusta de ciudadanos estadounidenses en Irán", algo que se aplica también a este caso.

Facebook Twitter Linkedin

Casa Blanca. Foto: iStock

Fondos desbloqueados

El gobernador del Banco Central de Irán, Mohamad Reza Farzin, confirmó que se realizó la transferencia y dijo que Teherán va a llevar a Corea del Sur a la justicia por haber retenido los fondos.



El equivalente a 5.950 millones de dólares fue este lunes depositado en seis cuentas iraníes en dos bancos de Catar, dijo el jefe del emisor de la República Islámica en declaraciones a la televisión estatal.



(Lea también: Traicionar a sus hermanos o afrontar la cadena perpetua, el dilema de Ovidio Guzmán)



Los fondos, producto de la venta de crudo iraní a Corea del Sur, fueron inmovilizados después de que Estados Unidos se retirara en 2018 de un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán durante el gobierno del republicano Donald Trump.



Esta salida del pacto implicó la reinstauración de las sanciones financieras contra Irán.

Cargos por espionaje

Entre los estadounidenses liberados está el empresario Siamak Namazi, nacido en Teherán, que fue detenido en 2015 y condenado a 10 años de cárcel en 2016 por espionaje, unos cargos que su familia niega.



Otros prisioneros incluidos en el canje son el ambientalista Morad Tahbaz y el empresario Emad Sharqi y otras dos personas que pidieron que no se divulgue su nombre.



(Le recomendamos: ‘Hoy hay más posibilidad de mejorar la relación entre Colombia y Palestina’)



La semana pasada la agencia oficial Irna anunció las identidades de los iraníes presos.



Entre ellos destacan Reza Sarhangpour y Kambiz Attar Kashani, acusados de eludir las sanciones estadounidenses contra Irán.



Un tercer preso, Kaveh Lotfolah Afrasiabi, fue detenido en su casa cerca de Boston en 2021 y está acusado por Estados Unidos de ser un agente iraní.



Además fueron incluidos en este canje Mehrdad Moein Ansari y Amin Hasanzadeh, acusados de estar vinculados a las fuerzas de seguridad iraníes.



Entre los iraníes liberados, "dos regresarán a Irán (Merhdad Moein Ansari y Reza Sarhangpour), otro viajará a un tercer país debido a la presencia de su familia en ese país y los dos últimos se quedarán" en Estados Unidos, según el portavoz de la cancillería iraní, Naser Kanani.



(Además: La ONU alerta del creciente tráfico de metanfetamina desde Afganistán)

Facebook Twitter Linkedin

Siamak Namazi Foto: Archivo Particular

La Casa Blanca negó que el desbloqueo de los fondos iraníes equivalga al pago de un rescate por los presos, y dijo que tampoco es "un cheque en blanco".



El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha insistido en que Irán sólo puede utilizar este dinero para comprar alimentos, medicinas e insumos humanitarios.



El portavoz de la diplomacia iraní dijo que estos fondos van a permitir "comprar todos los bienes no sancionados", no sólo alimentos y medicinas.



(Lea también: Las razones por las que la democracia enfrenta su periodo de mayor recesión en décadas)



Irán y Estados Unidos están enfrentados desde la Revolución Islámica de 1979 que derrocó a un monarca prooccidental.



Biden, que es demócrata, buscó restablecer el histórico acuerdo internacional de 2015 que implicó el levantamiento de las sanciones contra Irán a cambio de que Teherán acote su programa nuclear a fines civiles.



Pero las negociaciones están en un punto muerto.

AFP