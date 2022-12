La confusión rodea el anuncio del presunto desmantelamiento de la temida Policía de la Moral, con medios conservadores que niegan que sea así, activistas que ven con escepticismo la medida y el cuerpo policial que prefiere mantener el silencio.



La llamada Policía de la Moral ha desaparecido de las calles del país desde las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por esa fuerza policial por no llevar bien puesto el velo islámico.



Las revueltas comenzaron por la muerte de la joven kurda de 22 años, pero han evolucionado y ahora los manifestantes piden el fin de la República Islámica fundada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979.



Durante una rueda de prensa, un periodista preguntó al fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, por la ausencia en las calles de la Policía de la Moral y el político respondió que ese cuerpo “no tiene nada que ver con el poder judicial y fue suprimido por los que lo crearon”.



Las protestas por la muerte de Mahsa Amini se han extendido a lo largo del mundo. Foto: EFE

Esa frase fue interpretada como un anuncio del desmantelamiento de la Policía de la moral, cuerpo que vigila desde 2005 que las mujeres cumplan con el estricto código de vestimenta impuesto por la República Islámica.



Medios iraníes recogieron las palabras de Montazerí y anunciaron el fin de ese cuerpo a pesar de que depende del Ministerio del Interior y del Consejo Supremo Cultural de la Revolución, que no han hecho anuncios al respecto.



Pero poco después la televisión estatal Alalam aclaró que se habían malinterpretado las declaraciones de Montazerí, quien, según su versión, solo dijo que la gestión de este cuerpo no depende del Poder Judicial.



Además, Montazerí aseguró con claridad que la “vestimenta de las mujeres sigue siendo importante” y que el Poder Judicial seguiría realizando su trabajo en este sentido, es decir aplicando las leyes que penan su no cumplimiento, como los dos meses de prisión para las mujeres que no usen el velo.

Desconfianza de activistas

Por su parte, activistas iraníes desconfiaron en seguida del supuesto anuncio. “Si la Policía de la moral ha sido suprimida de verdad se habría anunciado como una decisión constructiva y formal”, dijo en Twitter el activista Pooria Asteraky.



La activista Atena Daemí afirmó a su vez que “se trata de un engaño para apaciguar a los revolucionarios”, en referencia las protestas que sacuden Irán desde mediados de septiembre y en las que han muerto más de 400 personas.



Protestas por la muerte de Mahsa Amini. Foto: EFE

La declaración de Mohammad Jafar Montazeri parecían ser una respuesta improvisada a una pregunta en una conferencia, lo que dejaba mucho margen a la interpretación, en lugar de un anuncio preparado sobre esta unidad, que está dirigida por el Ministerio del Interior y no por el poder judicial.



Pero, incluso si se disuelve esta unidad, su supresión no supondría ningún cambio en la política iraní de imponer el velo obligatorio a las mujeres -un pilar ideológico clave para sus dirigentes clericales-, sino un cambio de táctica en cuanto a la forma de aplicarlo, advierten los activistas.



Sería "probablemente demasiado poco y demasiado tarde" para los manifestantes, que exigen ahora un cambio de régimen y no solo una relajación de las normas de vestimenta, le dijo a la AFP Roya Boroumand, cofundadora del grupo de derechos Abdorrahman Boroumand Center, con sede en Estados Unidos.

A menos que eliminen todas las restricciones legales sobre la vestimenta de las mujeres y las leyes que controlan la vida privada de los ciudadanos, esto es solo una medida de relaciones públicas.

TWITTER

"A menos que eliminen todas las restricciones legales sobre la vestimenta de las mujeres y las leyes que controlan la vida privada de los ciudadanos, esto es solo una medida de relaciones públicas", estimó Boroumand. Según ella, "aunque no haya policía de la moral, nada impide que otras fuerzas del orden apliquen estas leyes discriminatorias".



Para tratar de aclarar la situación, el diario reformista Shargh se puso en contacto con el director de Relaciones Públicas de la Policía de Teherán, el coronel Sabahi, pero no obtuvo una respuesta al respecto.



"No digas que nos has llamado, ahora no es el momento para tales conversaciones, la policía hablará de eso cuando lo considere apropiado”, respondió el agente de Policía al periodista de Shargh.



Montazerí también se refirió a un posible cambio en la normativa de la vestimenta de las mujeres, algo que estaría estudiando el Parlamento y que se anunciaría a mediados de este mes, lo que otras autoridades han mencionado recientemente.



Pero está por verse el resultado de esos supuestos cambios. El diputado del Parlamento Hosein Yalalí afirmó este lunes en la ciudad sagrada de Qom que “dentro de dos semanas” se aplicará un nuevo plan de “castidad” y “velo”, según el diario Shargh.



“Elevaremos el castigo del mal hiyab (como se dice en Irán a llevar mal puesto el velo)”, aseguró Yalalí, quien es clérigo, ante un grupo de mujeres que vestían el chador, prenda negra que se coloca en la cabeza y cubre todo el cuerpo salvo el rostro.



La policía de la moral, conocida como Gasht-e Ershad (patrullas de orientación), comenzó a circular por las calles en 2006, tras su creación durante la presidencia del ultraconservador Mahmud Ahmadineyad (2005-2013).

Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de Amini. Foto: AFP

Pero la cúpula clerical de Irán venía aplicando normas de vestimenta, incluido el pañuelo obligatorio que las mujeres deben llevar en público, desde mucho antes. Bajo el último sha, Mohammad Reza Pahlavi, las mujeres podían vestir como quisieran, y muchas adoptaron un estilo similar al de los países occidentales.



Su padre y predecesor, Reza Shah, había ido un paso más allá en un edicto emitido en 1936, que pretendía prohibir todos los velos y pañuelos islámicos.



Desde el inicio del movimiento de protestas, hay cada vez más mujeres que salen a la calle sin el velo, especialmente en el norte acomodado de Teherán, la capital. Pero el movimiento, alimentado también por años de enfado por los problemas económicos y la represión política, exige ahora también el fin de la República Islámica dirigida por el ayatolá Alí Jamenei.



La violenta represión de las protestas ha dejado al menos 448 muertos, según la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.



Para Omid Memarian, analista de Irán para Democracy for the Arab World Now (DAWN) "la supuesta suspensión" de la policía de la moral "no significa nada, pues ya se había vuelto irrelevante debido al nivel masivo de desobediencia civil de las mujeres y al desafío de las normas relacionadas con el hiyab".

El velo

El velo es obligatorio en Irán desde 1983, poco después de la revolución liderada por el ayatolá Ruholá Jomeiní en 1979, quien declaró que sin esta prenda las mujeres estaban "desnudas".



Para el analista Memarian, el uso obligatorio del velo es "uno de los pilares de la República Islámica". "Abolir esas leyes y estructuras significaría un cambio fundamental en la identidad y la existencia de la República Islámica", señaló.

Abolir esas leyes y estructuras significaría un cambio fundamental en la identidad y la existencia de la República Islámica.

TWITTER

"El fin de la policía de la moral", titulaba el diario Sazandegi. Pero el periódico Sharq se mostró más prudente. "¿Es el fin de las patrullas?", se preguntaba, señalando que el servicio de comunicación de la policía no lo habían confirmado.



"No debemos dejarnos engañar por las maniobras que emplea la República Islámica en momentos de desesperación, ya que podrían volver con otras políticas y medidas restrictivas", dijo Omid Memarian.



El hiyab "sigue siendo obligatorio", dijo Shadi Sadr, cofundadora de la ONG Justice for Iran, con sede en Londres. Aunque las protestas comenzaron por la muerte de Amini, "los iraníes no descansarán hasta que el régimen desaparezca", estimó.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

Redacción Internacional

En Twitter: @williammoher*Con información de Efe y AFP