Velos ardiendo, mujeres cortando su cabello e imágenes de responsables religiosos iraníes en llamas o rasgadas... La muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini tras ser detenida por la policía de la moral provocó una ola de fiebre contestataria en Irán, un país donde las protestas suelen evaporarse rápidamente.



(Además: Universidades de Teherán suspenden clases presenciales en medio de protestas)



Las manifestaciones comenzaron tímidamente el sábado 17 de septiembre tras conocerse la muerte de Amini, que había sido detenida por violar el estricto código de vestimenta en la República Islámica.



(Le recomendamos: 'Quería ver a mi hija, pero no me dejaron': padre de Mahsa Aminic)

La joven fue arrestada exactamente el martes 13 de septiembre en Teherán, en donde se encontraba de visita, por la llamada Policía de la moral –responsable de hacer cumplir el código– y fue trasladada a una comisaría para asistir a “una hora de reeducación” por llevar mal el velo y vestir de “forma inapropiada”.



Amini murió tres días más tarde en un hospital, donde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón. Los protestantes aseguran que fue maltratada durante la detención y posiblemente recibió un golpe en la cabeza, algo que las autoridades niegan.



(Además: Presidente iraní rechazó entrevista porque la periodista no se cubrió el pelo)



Así, lo que comenzó como una pequeña protesta se convirtió rápidamente en una escalada que se extendió como pólvora en más de 20 ciudades del país y que ha sido reprimida por las fuerzas del orden.



Nuevas protestas estallaron este sábado en Irán por la muerte de una joven detenida por la policía de la moral, pese a la sangrienta represión de las fuerzas de seguridad que ha dejado al menos 41 muertos, según cifras oficiales.



Sin embargo, el grupo Iran Human Rights elevó el número de muertos a 54, excluyendo al personal de seguridad, y afirmó que, en muchos casos, las autoridades habían condicionado la devolución de los cuerpos de los muertos a sus familias a que aceptaran entierros secretos.



(En otras noticias: El misterioso piso de un hotel en Corea del Norte: joven murió tras entrar allí)



La oenegé con sede en Oslo dijo que la mayoría de las muertes se habían producido en las provincias del Mar Caspio de Guilán y Mazandarán.



El monitor web NetBlocks informó que ahora Skype está restringido en el país, como parte del apagón de las comunicaciones que ya afecta a otras plataformas y redes sociales como Instagram, WhatsApp y LinkedIn.



El principal partido reformista de Irán exhortó el sábado al Estado a acabar con la obligación para las mujeres de llevar velo en público.



(Siga leyendo: Estados Unidos intensifica su lucha contra la adicción a los opiáceos)

Facebook Twitter Linkedin

Mujeres protestas cortándose el pelo. Foto: EFE

¿Una revolución?

Las protestas en el país persa no son algo nuevo: en 2019, muchos iraníes salieron a las calles por el aumento del precio de los combustibles, y en 2020 y 2021 las sequías también provocaron marchas.



Este 2022, los jubilados protestaron por sus pensiones, mientras que el aumento del costo del pan hizo que muchos iraníes desafiaran de nuevo a las autoridades.



Pero todas esas protestas quedaron limitadas a los grupos o clases sociales que las iniciaron y se desactivaron a los pocos días.



Sin embargo, las movilizaciones por la muerte de Amini han ido más allá y han roto la fragmentación en Irán. Incluso, han despertado la condena internacional: Washington sancionó a varios altos funcionarios iraníes y ONU Mujeres pide una investigación profunda por lo de la joven. Además, en Nueva York y Europa cientos de manifestantes han salido a las calles para expresar su simpatía a la causa.



(Le recomendamos: Karla Pardini: ¿Qué se sabe del asesinato a balazos de la influencer de TikTok?)



“Son las manifestaciones más grandes desde noviembre de 2019. Mientras los precedentes movimientos nacionales fueron llevados por clases populares y estuvieron provocados por la degradación de las condiciones socioeconómicas, el estallido esta vez es sociocultural y político”, estima al respecto Ali Fathollah-Nejad, experto de Irán en la universidad de Beirut.



Para Azadeh Kian, profesor de sociología en la universidad de París Cité y especialista en Irán, “lo inédito en estas manifestaciones es que las mujeres están en primer plano”. “Esta vez se escuchan protestas no solo contra la situación general del país sino también por los derechos de las mujeres. Es un cambio importante”.



(Lea también: EE.UU. apoya paz total, dice el embajador en Colombia: 'Vamos a ver cómo ayudar')



“Ellas son las víctimas, es normal que protesten. Lo que es mucho más importante es que los hombres las apoyan”, explica por su parte Alexandre Grinberg, analista del Instituto para la Seguridad y la Estrategia de Jerusalén.

Esta vez se escuchan protestas no solo contra la situación general del país sino también por los derechos de las mujeres. Es un cambio importante FACEBOOK

TWITTER

Por eso, según Kian, esta semana las mujeres, especialmente en el Kurdistán iraní, “quemaron sus velos como protesta contra los fundamentos ideológicos del régimen islámico”, pese a que es poco probable que el régimen cambie su posición acerca del velo. “La eliminación de la obligatoriedad del hiyab sería una severa derrota (para el régimen)”, afirma el periodista Afshin Molavi en su libro The Soul of Iran: A Nation’s Struggle for Freedom.



En todo caso, Annabelle Sreberny, profesora del Centro de Estudios Iraníes de la Universidad Soas de Londres, le dijo a The Guardian que estas protestas son una demostración de la fuerza de los movimientos en pro de los derechos de las mujeres y que, a la final, podrían desencadenar un masivo desafío al régimen de Irán.



“Podría ser el momento en que las personas motivadas por todos los problemas que enfrenta Irán hoy se unan en torno a estos problemas de las mujeres para desafiar al régimen”, dijo al diario británico.



(Puede leer: 'Mamá, lo maté': mensaje de la niña que asesinó a puñaladas a su hermano)



Hasta ahora, ni la represión policial, que está usando materiales antidisturbios; ni las promesas del presidente, Ebrahim Raisí, de que se investigará la muerte de Amini; ni el envío de emisarios del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, a la familia de la fallecida parecen suficientes para poner fin a las protestas que resuenan en las calles con lemas como “Justicia, libertad y no al hiyab obligatorio o “Mujeres, vida y libertad”.

Facebook Twitter Linkedin

Mahsa Amini falleció tras ser detenida por la policía de la moral. Foto: AFP

Bases de milicias atacadas

Las autoridades han reportado oleadas de arrestos: el jefe de policía de Guilán anunció "la detención de 739 alborotadores, incluidas 60 mujeres", solo en esa provincia.



La policía antidisturbios se desplegó en gran número en el norte de Teherán después del anochecer, dijeron testigos a la AFP.



Según la oenegé kurda de defensa de los derechos Hengaw, con sede en Noruega, los manifestantes "han tomado el control" de partes de la ciudad de Oshnavieh, en la provincia de Azerbaiyán Occidental.



(Lea también: Dos senadores republicanos dicen que es alarmante postura de Petro hacia EE. UU.)



El poder judicial iraní reconoció que los manifestantes habían "atacado tres bases de Basij", una milicia islámica que trabaja a órdenes del Estado, en Oshnaviyeh, pero negó que las fuerzas de seguridad hubieran perdido el control de la ciudad.



El presidente iraní, el ultraconservador Ebrahim Raisi, afirmó que había que lidiar "con decisión" con quienes estaban detrás de la violencia.



Su comentario llegaba poco después de que Amnistía Internacional alertara del "riesgo de un derramamiento de sangre aún mayor" facilitado por un "apagón deliberado de internet" por parte de las autoridades, en un intento de dificultar las manifestaciones y de evitar que las imágenes de la represión lleguen al exterior.



La oenegé con sede en Londres afirmó que las pruebas reunidas en 20 ciudades de

Irán apuntan a "un terrible patrón de las fuerzas de seguridad iraníes que disparan deliberada e ilegalmente munición real contra los manifestantes".



En algunas imágenes del viernes se veía a las fuerzas de seguridad en las ciudades de Piranshahr, Mahabad y Urmia disparando con lo que parecía ser munición real contra personas desarmadas.

REDACCIÓN INTERNACIONAL y AFP

Otras noticias internacionales: