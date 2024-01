Líder supremo iraní promete 'dura respuesta' por doble explosión que dejó 103 muertos

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, prometió este miércoles una "dura respuesta" a las dos explosiones que mataron a al menos 103 personas en el sur del país.



"Los malvados y criminales enemigos de la nación iraní volvieron a crear un desastre y martirizaron a un gran número de personas queridas en Kermán", declaró Jamenei en un comunicado, añadiendo que "este desastre tendrá una dura respuesta, si Dios quiere".



Al menos 103 personas murieron este miércoles cuando dos bombas estallaron en medio de una multitud que conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, informaron medios estatales iraníes.



Las explosiones se produjeron en plena tensión en Oriente Medio y un día después de que el número dos de Hamás, Saleh Al Aruri, aliado de Irán, muriera en un ataque en Beirut, que las autoridades libanesas atribuyeron a Israel.



Fotografía del asesinado general Qasem Soleimani durante sus procesiones funerarias. Foto: AFP

Las explosiones, que ocurrieron con unos 15 minutos de diferencia, tuvieron lugar cerca de la mezquita Saheb al Zaman, donde se encuentra la tumba de Soleimani, en la ciudad de Kermán, en el sur de Irán. Rahman Jalali, vicegobernador de la provincia de Kermán, declaró en la televisión estatal que fue "un atentado terrorista".



Nadie ha reivindicado el ataque de momento, el más mortífero en el país desde la revolución islámica de 1979.



La televisión estatal indicó que 211 personas resultaron heridas y algunas de ellas se encuentran en estado crítico. Entre los muertos hay tres paramédicos que acudieron al lugar tras la primera explosión, afirmó la Media Luna Roja iraní.



Según Irna, la primera explosión se produjo a 700 metros de la tumba de Soleimani, muerto a los 62 años en un ataque en 2020 de un dron estadounidense a las afueras del aeropuerto de Bagdad (Irak), y la segunda un kilómetro más allá.



La República Islámica decretó un día de luto nacional el jueves y el presidente Ebrahim Raisi, que anuló un desplazamiento previsto el jueves a Turquía según un medio estatal, condenó este ataque "odioso".



Washington afirmó que "Estados Unidos no estuvo involucrado de ninguna manera y cualquier insinuación que lo contradiga es ridícula", y que no tenía "ninguna razón" para creer que Israel tuvo algo que ver.



Israel, enemigo declarado de Irán, no comentó el ataque. "Estamos centrados en la lucha contra Hamás", declaró el portavoz del ejército, Daniel Hagari.



En un comunicado, el gobierno venezolano, un importante aliado de Irán en la región, condenó "en los términos más enérgicos" el atentado y pidió que "los responsables de tan repudiados hechos sean castigados".



El presidente ruso, Vladimir Putin, condenó el miércoles un ataque "escandaloso por su crueldad y su cinismo". Irak lo calificó de acto "terrorista" al igual que la Unión Europea, que expresó "su solidaridad con el pueblo iraní".



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también condenó "firmemente" la doble explosión.

AFP