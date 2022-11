La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un llamó "idiota", "lacayo" y "perro faldero" de Estados Unidos al presidente surcoreano y a su gobierno, indicaron los medios estatales el jueves. La diatriba de Kim Yo Jong responde a las declaraciones del gobierno surcoreano esta semana sobre posibles nuevas sanciones unilaterales contra el Norte por sus recientes disparos de misiles.

"Este acto repugnante demuestra más claramente que el grupo Corea del sur es un perro faldero y un lacayo de Estados Unidos", dijo Kim en un comunicado publicado por la agencia estatal KCNA.

Los textos de Pyongyang suelen escribir Corea del Sur con "s" minúscula, en una aparente desconsideración: "Me pregunto qué 'sanciones' el grupo de Corea del sur, que no es más que un perro salvaje corriendo hacia un hueso lanzado por Estados Unidos, impondrá temerariamente" al Norte, añadió.



La imagen muestra al líder norcoreano, Kim Jong-un (d), y su hermana menor Kim Yo-jong (i). Foto: Efe

La hermana de Kim acusó al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, de crear una "situación peligrosa" y lo comparó desfavorablemente con su predecesor más dialogante Moon Jae-in. Con él, aseguró, Seúl "no fue objetivo" de Pyongyang. "Me pregunto por qué la población surcoreana sigue contemplando pasivamente estos actos del 'gobierno' de Yoon Suk-yeol y otros idiotas", añadió.



La consideración de nuevas sanciones surcoreanas llegan después del lanzamiento el viernes de un misil balístico intercontinental, el último de una serie récord de pruebas armamentísticas realizada por Pyongyang este año. Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que esta andanada de disparos conduce al séptimo ensayo nuclear del país.



Estos abruptos ataques personales a otros líderes no son extraños en Corea del Norte. Antes de que fuera nombrado candidato a la Casa Blanca, Pyongyang describió al actual presidente estadounidense Joe Biden como un "perro rabioso" que "debe ser golpeado hasta la muerte con un palo". También se refirió a su predecesor Donald Trump como "viejo demente estadounidense".

