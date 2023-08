Mientras se espera que las autoridades tailandesas definan si Daniel Sancho será o no condenado a muerte, o por el contrario, apelará al Rey para evadir su condena, se conocieron nuevos detalles de la supuesta relación que mantendrían Edwin Arrieta y Daniel Sancho.



Anteriormente, familiares y personas cercanas a Arrieta han dicho que estos dos hombres sí mantendrían una relación desde hace más de un año, aunque el chef español aseguró que no.



Según lo reportó 'Bangkok Post', Arrieta y Sancho se habrían conocido a través de redes sociales y habrían mantenido conversaciones por estos medios, luego de varios meses se habrían encontrado en España.



Según los registros de sus perfiles, ambos habrían estado en Segovia y uno de los sueños de Arrieta era vivir en España. El mismo medio asegura que el médico le había

dejado a Sancho 1.000 euros en una tarjeta de crédito para que este abriera un restaurante en su país.



Daniel Sancho, escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia. Foto: EFE

En sus primeras declaraciones Daniel Sancho dijo que su relación con el médico era únicamente sexual y agregó: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".



Sobre cómo ocurrieron los hechos, el español dijo que, el médico le pidió mantener relaciones sexuales pero luego de negarse tuvieron una pelea y luego de un forcejeo el médico quedo inconsciente.



Estos testimonios han creado varias hipótesis sobre la relación que podrían mantener Daniel Sancho y Edwin Arrieta, apuntando a que se trataría de 'Yachting', según la psicóloga Íngrith Iza en declaraciones a RCN Noticias, esto es una “especie de prostitución masculina” en la que un hombre heterosexual sostiene relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo a cambio de dinero".



“Una cosa es el vínculo sexoafectivo y otra cosa es la orientación sexual. Una persona se puede definir como hetero y tener actos sexuales con personas del mismo sexo. Es distinto con quién se tiene una práctica sexual y con quién se establece un vínculo afectivo”, puntualizó.

