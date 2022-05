En días pasados, un accidente en el Parque Acuático de Surabaya, en Indonesia, causó terror luego de que un tobogán se desprendiera y dejara caer a varios niños que se encontraban en la atracción.

Según declaró Anton Elfrino Trisanto, jefe de policía del puerto de Tanjung Perak, los ciudadanos reportaron el incidente del tobogán Kenjeran, por lo que las autoridades acudieron inmediatamente al lugar para investigar los hechos.



(No deje de leer: Mujer de 23 años murió: no abrió su paracaídas a 1.000 metros de altura).



Al llegar al parque, los policías encontraron que 15 niños habían sido víctimas de esta falla y que cayeron desde una altura de aproximadamente 10 metros, por lo que tuvieron que recibir atención médica.



“Entramos para verificar e identificarnos, para asegurarnos de que no hubiera otras víctimas. Los resultados de la detección inicial fueron que había 15 víctimas y fueron llevadas al hospital”, expresó el funcionario.



Afortunadamente, en los reportes de las autoridades no se registraron muertos, solo cuatro heridos que permanecen en centros de atención.



(Le sugerimos: Filipinas: hijo del exdictador Ferdinand Marcos gana las presidenciales).

Tobogán se desprende en el parque Surabaya en Indonesia, niños caen al vacío de una altura de más de 10 metros, 15 heridos con múltiples fracturas. pic.twitter.com/F96bwkiCdu — Gustavo Arciniegas C 🇨🇴 (@fragusar) May 10, 2022

Ante esto, el alcalde de Surabaya, Eri Cahyadi, se pronunció públicamente sobre lo sucedido y entregó un balance de los heridos.



Según indicó el mandatario, la mayoría de las víctimas pudieron irse a sus hogares y solo cuatro personas tuvieron que ser hospitalizadas. Tres de ellas presentaron fracturas y una tuvo que ser evaluada con exámenes médicos.



(Le puede interesar: Emmanuel Macron: 'Paz en Ucrania no se logrará humillando a Rusia').



“En este hospital, si Dios quiere, hay 4. De ese número, 3 personas tienen huesos rotos, una persona no tiene problemas, la tomografía es normal, no hay fracturas, solo mareos. Así que este todavía tiene observación hospitalaria primero", señaló.

Facebook Twitter Linkedin

Cuatro niños permanecen bajo cuidados médicos.. Foto: iStock

Por su parte, el jefe de policía de la provincia de Gresik, Mochamad Nur Azis, emitió un comunicado escrito en el que informó que había enviado a personal especializado para que investigara sobre el funcionamiento del tobogán y las causas del colapso.

Más noticias

Subdirectora de cárcel que huyó con preso murió tras operativo.

Hallan cuerpo que podría ser de Yolanda Martínez, otra joven desaparecida.

Ecuador vive nuevo baño de sangre tras masacre de presos.

Diosdado Cabello pide que no 'asesinen' a Gustavo Petro.

Tendencias EL TIEMPO