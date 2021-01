Localizan cajas negras del avión que se estrelló en Indonesia

Las dos cajas negras del Boeing que cayó al mar frente a las costas de la capital indonesia Yakarta con 62 personas a bordo fueron localizadas, anunció el domingo el comité de seguridad de Transportes de Indonesia.



"Hemos localizado las cajas negras, las dos" indicó Soerjanto Tjahjanto, jefe del comité, que forma parte del ministerio de Transportes.



"Los buzos van a empezar a buscarlas y espero que no pasará mucho tiempo antes de hallarlas".



Además, partes de cuerpos, fragmentos y un pantaloncito rosa fueron hallados este domingo en la costa de la capital de Indonesia, Yakarta, donde un Boeing que realizaba un vuelo doméstico con 62 personas a bordo se estrelló en el mar.

Los trabajadores de salud rocían desinfectante sobre bolsas que contienen los restos humanos recuperados del lugar del accidente del vuelo SJ182 de Sriwijaya Air en el puerto de Yakarta. Foto: Aditya Aji. AFP

Se detectó una señal procedente del avión durante las operaciones de búsqueda en el mar de Java, pero parece poco probable encontrar supervivientes.



El avión de la aerolínea indonesia Sriwijaya Air que cubría el trayecto entre Yakarta y Pontianak, en la parte indonesia de la isla de Borneo, perdió contacto con los controladores aéreos el sábado poco después de las dos y cuarenta de la tarde (07H40 GMT), unos cuatro minutos después de despegar.



Por el momento las autoridades no han proporcionado detalles sobre las posibles causas de lo ocurrido.



"Esta mañana hemos recibido dos bolsas, una con las pertenencias de los pasajeros y la otra con partes de cuerpos", declaró el portavoz de la policía de Yakarta, Yusri Yunus, a la cadena Metro TV. La policía "trabaja para identificarlos", precisó.

Socorristas y ejército

Los primeros restos hallados fueron llevados al principal puerto de Yakarta, como un neumático y un pantaloncito rosa, constató una periodista de la AFP.



Cientos de miembros de los servicios de rescate, la marina y 10 buques de guerra participan en la búsqueda.



Los buzos han colocado balizas naranjas en al menos tres sitios y se usan sonares para localizar el fuselaje, según una periodista de la AFP en el lugar.



El buque militar "detectó una señal del aparato (...) y un equipo de buzos comenzó a bajar y encontró partes del avión como fragmentos y piezas con números de identificación y demás", afirmó Hadi Tjahjanto, comandante de las fuerzas armadas indonesias, citado en un comunicado del ministerio de Transporte, que no precisó si provenía de la caja negra.

Los equipos de rescate buscaban el vuelo SJY182, de Sriwijaya Air, frente a la costa de Yakarta. Foto: Demy Sanjaya. AFP



El avión, que partió del aeropuerto internacional de Yakarta Soekarno-Hata, desapareció de los radares poco después del despegue cuando sobrevolaba el mar de Java, cerca de unas islas turísticas.



Cincuenta pasajeros, incluidos 10 niños, y los 12 miembros de la tripulación viajaban a bordo. Todos ellos son indonesios, precisaron las autoridades.



Las familias de los pasajeros, muy angustiadas, están a la espera de noticias.



"Tengo a cuatro miembros de mi familia en el avión: mi esposa y mis tres hijos", declaró, llorando, Yaman Zai, que los esperaba en el aeropuerto de Pontianak.



"Mi esposa me envió una foto del bebé hoy... ¿Cómo no voy a tener el corazón hecho pedazos?", dijo a la AFP el domingo por la noche.

Caída brutal

Según datos del sitio internet FlightRadar24, el aparato alcanzó una altura de 11.000 pies (3.350 metros) antes de caer brutalmente a 250 pies (76.2 metros). Entonces perdió el contacto con la torre de control.



El ministro de Transportes indonesio, Budi Karya Sumadi, declaró que el avión parecía estar desviándose de su trayectoria prevista justo antes de desaparecer de los radares.



Unos pescadores que se encontraban cerca del lugar, citados por CNN Indonesia y otros medios locales, dijeron haber escuchado al menos una explosión en el momento del siniestro. Las autoridades no lo han confirmado.

La policía transporta una pieza de escombros recuperada del lugar del accidente del vuelo SJ182. Foto: Dany Krisnadhi. AFP

En octubre de 2018, 189 personas murieron cuando un Boeing 737 MAX se estrelló en el mar de Java, 12 minutos después del despegue.



Este accidente y otro que implicaba el mismo modelo de avión en Etiopía, fueron atribuidos a defectos técnicos y Boeing fue condenado esta semana a pagar una multa de 2.500 millones de dólares por haber engañado a las autoridades en el proceso de aprobación de este modelo.



El avión de Sriwijaya no pertenece a la polémica nueva generación de Boeing 737 MAX sino que es un Boeing 737 "clásico", fabricado hace 26 años.



El sector del transporte aéreo en Indonesia ha vivido tragedias en los últimos años y varias compañías aéreas de este país han sido prohibidas en el pasado en Europa.



AFP