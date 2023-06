Este próximo 6 de junio se cumplen 42 años del accidente más letal de la historia ferroviaria de la India. Ese día, en 1981, murieron unas 800 personas cuando siete vagones de un tren se precipitaron desde un puente al río Bagmat, al este del país.



El viernes pasado, 275 personas murieron cuando tres trenes, entre ellos el Coromandel Express, colisionó con dos más. La cifra de fallecidos fue rectificada por las autoridades, quienes informaron de 288 decesos hasta el sábado. El número de heridos supera los mil.

La red ferroviaria india es, con 68.000 kilómetros de recorrido, la cuarta por longitud del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y China, cuenta con unos 21.650 trenes y 7.349 estaciones en todo el país, y transporta a diario a unos 23 millones de pasajeros.



Siendo tan extensa, los accidentes son constantes, la falta de inversión y desperfectos mecánicos son las principales causas. En este nuevo accidente, el gobierno estableció que hubo un desperfecto en el sistema de señalización electrónico, pero sin dar más detalles.



Periodistas en el lugar informaron que el Coromandel Express impacto con un tren de carga. Ashwini Vaishnaw, ministro de Transporte aseguró que averiguarían “quién lo hizo y cómo ocurrió el accidente tras una investigación".



Sobrevivientes de la India Foto: AFPTV / AFP



El diario The Times of India, que cita una investigación preliminar, indicó que un "error humano" podría ser la causa. El Coromandel –que conectaba Calcuta con Chennai- había recibido luz verde para circular por la vía principal pero fue desviado por un error a una vía donde estaba detenido un tren de mercancías.



El convoy de pasajeros chocó con este segundo tren a una velocidad de 130 km/h. Tres vagones quedaron tendidos sobre la vía adyacente, golpeando la parte trasera de un expreso de pasajeros que iba desde Bangalore hacia Calcuta. Esta segunda colisión es la que causó más daños, apunta The Times of India.



Según el último informe de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes (NCRB) de la India, en 2020 se produjeron 13 mil 18 accidentes, en los que murieron 11 mil 986 personas y otras 11 mil 127 resultaron heridas, siendo las colisiones la causa de 70 por ciento de los siniestros.



Falta de inversión

La falta de inversión real y el envejecimiento del sistema pesan sobre la realidad demostrada con el número de muertes y accidentes. Las cifras son alarmantes, por ejemplo en la red de Bombay, 18.847 personas murieron desde el 2013 al 2015. Y del 2015 al 2018 murieron 49.800 . Todos esos datos fueron ofrecidos por la policía y registrados en los medios de ese país.



Hace unos años la India planeaba construir 3.000 kilómetros de muros a lo largo de las vías de trenes y ferrocarriles para reducir los accidentes. El costo de la obra era de 2.500 millones de rupias o 30 millones de euros.



La red de trenes y ferrocarriles tienes al menos 170 años y tiene pérdidas de 4.5 millones de dólares al año debido a los subsidios en las tarifas a los pasajeros según recoge Global Voices, por lo que no es sostenible.





Registro de accidentes



Esta lista es de los peores accidentes de tren en la India recogidos por el diario La Vanguardia.



-6 de Junio de 1981: 800 muertos en Bagmat.



- 8 julio 1988: 134 muertos por descarrilamiento en el sur del país.



- 16 abril 1990: Unos 100 fallecidos tras incendio de dos vagones en Patna.



- 1 noviembre 1992: Más de 150 muertos por colisión de un expreso y un tren de mercancías en Reti.



- 20 agosto 1995: 355 muertos en la colisión de dos trenes en Firozabad, cerca del Taj Majal.



- 2 agosto 1999: 288 muertos en un choque frontal de dos trenes en Gaisal.



- 9 septiembre 2002: Al menos 118 muertos al descarrilar un tren en el norte.



- 29 octubre 2005.- 130 muertos al descarrilar en Andhra Pradesh.



- 28 mayo 2010: 145 muertos al descarrilar el tren expreso Calcuta-Bombay y chocar contra un tren de mercancías, en el estado de Bengala.



- 20 noviembre 2016: 116 muertos y 120 heridos al descarrilar 14 vagones de un tren en marcha en el estado de Uttar Pradesh.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de Efe, Afp

