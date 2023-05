Las autoridades de Nueva Delhi incrementaron esta semana el número de agentes de policía desplegados en el metro, después de que un vídeo en el que se observa a una pareja besándose en un vagón se volviese viral por el rechazo que generó en parte de la conservadora sociedad india.



El clip, grabado por otro pasajero, fue rápidamente difundido en redes sociales, donde fueron muchos los usuarios que tacharon esta muestra de afecto entre la pareja de acto obsceno, e incluso algunos sugirieron cambiar el nombre de "Delhi Metro" por "PornHub", una popular página web para adultos.

"He visto muchas parejas de chicos y chicas sentados de una manera muy vergonzosa en el metro abrazándose, parece muy raro, estás en un lugar público, no puedes hacer estas cosas en un lugar público", dijo a EFE Samson Honey un abogado que toma el metro cada día para acudir a su trabajo en la Alta Corte de Delhi.



En respuesta a este y otros incidente similares acontecidos en las últimas semanas, la Policía encargada de la vigilancia del metro de la capital anunció esta semana que aumentaría el número de patrullas "para evitar actividades obscenas", según dijo el subcomisionado de este cuerpo, Jitendra Mani, a la agencia de noticias india PTI.



Un incremento del despliegue que ha sido palpable en los últimos días, con policías patrullando continuamente por las estaciones y subiendo a cada metro, a pesar de que ya estaba fuertemente militarizado antes por motivos de seguridad.



"El despliegue del personal policial es positivo (...) nadie puede cometer estas vulgaridades o difundirlas, no es nuestra cultura, es la cultura occidental. La mayoría de las personas siguen la cultura occidental hoy en día", agregó Honey.



En el último mes, el metro de la capital india ha sido testigo de varias polémicas en este sentido, como la que se desencadenó cuando una mujer fue reprendida también después de hacerse viral un video en el que aparecía sentada en el metro vestida con un sujetador y minifalda.



Unas acciones que pueden llegar a ser comprensibles para algunas personas, aunque "podrían herir los sentimientos de los demás", según dijo a EFE otro viajero del metro que no quiso dar su nombre.



"Es un poco vergonzoso ver actos así en público, aunque básicamente depende del nivel", sentenció este pasajero, en referencia a otras imágenes que circularon recientemente de hombres que supuestamente se estaban masturbando en los vagones a pesar de estar rodeados por otros viajeros.



El metro capitalino ha vivido recientemente otras estampas grotescas aunque menos obscenas, como un hombre que aprovechó un corto trayecto en el tren para cepillarse los dientes, o una disputa entre dos mujeres en la que una de ellas acabó rociando con gas pimienta a la otra, provocando una tos generalizada entre el resto de pasajeros.

EFE

