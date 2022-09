Imagine comprar un tiquete de lotería y al día siguiente tener varios millones asegurados. Pues bien, ganar la lotería es, quizá, el sueño de muchas personas alrededor del mundo.



También era un deseo, y casi que una necesidad, para Anoop Babu, un ciudadano de la India que, tras comprar un boleto de lotería, logró ganar más de 3 millones de dólares, es decir, más de 13.000 millones de pesos colombianos.



(Lea también: Polémica por pareja que tiñó una cascada de azul para revelar el sexo de su bebé)

Sin embargo, lo que era un sueño se convirtió en pesadilla, al punto de que Babu se arrepintió del dinero que logró ganar. ¿Por qué? Esta es la historia

La historia de Anoop Babu



Según le contó Anoop Babu al diario Times de India, llevaba 15 años comprando billetes de lotería, pero nunca había ganado una sola moneda.



Babu se desempeñaba como conductor de autorickshaw, un tradicional medio de transporte de la India.



Motivado por las deudas, y la desesperación que estas producen, el hombre decidió sacar un poco de dinero de la alcancía de su hijo para poder comprar un billete de lotería que, quizá, le permitiera salir de las deudas que acumulaba.



(Le puede interesar: Mujer pide prueba de ADN a joven adoptada que se parece a su hija desaparecida)

Su nivel de desesperación se debía, principalmente, a que su sueldo era de solo 14.000 rupias al mes, lo que en pesos colombianos equivale a un poco más de 760.000 pesos.



Si ganaba, quería usar el dinero para cubrir las deudas, construir una casa y ayudar a su familia. También planeaba destinar una parte del dinero a obras de caridad y a la construcción de su propio negocio para tener mejores ingresos.



Anoop Babu ganó más de 3 millones de dólares. Y pese a que la cifra era más que suficiente para cubrir sus dificultades económicas, el sueño se volvió pesadilla.

Facebook Twitter Linkedin

El hombre afirmó que llevaba 15 años comprando la lotería. Foto: iStock

‘Ojalá no hubiera ganado’

Babu le contó al diario citado que ganar esa gran cantidad de dinero no fue como lo había imaginado. Tras conocerse que ganó la lotería, cientos de familiares y desconocidos comenzaron a acosarlo en su vivienda para pedir dinero.



“Decenas de personas se reúnen todos los días frente a su casa en Thiruvananthapuram esperando para pedirle dinero mientras otros lo siguen por la calle”, registró el medio británico The Sun.



“Ojalá no hubiera ganado. El tercer premio pudo haber sido mejor”, le dijo el hombre a los medios.



(Además: India: profesor mató a golpes a un estudiante por un error de ortografía)

Decenas de personas se reúnen todos los días frente a su casa en Thiruvananthapuram esperando para pedirle dinero FACEBOOK

TWITTER

El nivel de persecución ha sido tal, que incluso cuando se va a la casa de algún familiar o amigo las personas que quieren pedirle dinero llegan hasta allí para acosarlo.



“Fui y me quedé en la casa de un pariente, pero de alguna manera la gente también encontró ese lugar y llegó allí”, contó.



Incluso, su hijo ha tenido problemas de salud y no ha podido llevarlo al hospital, pues quienes lo persiguen también pueden llegar hasta allí.



Babu mantiene la intención de gastar su dinero en caridad, en su familia y en un nuevo negocio, pero ganar la lotería no ha sido la experiencia que creyó que sería.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

Más noticias

Karla Pardini: ¿Qué se sabe del asesinato a balazos de la influencer de TikTok?

Huracán Ian: periodista 'protege' su micrófono con un condón durante transmisión

Nuevo libro revela la ‘obsesión’ de Donald Trump por la popularidad de Obama