Una crítica situación viven más de 400.000 trabajadores de las fábricas del sector de la confección en Karnataka, India, pues no han recibido el valor correspondiente al pago del aumento del salario mínimo legal establecido en dicho país desde abril de 2020.



Lo más alarmante es que dichas fábricas son proveedoras de las grandes empresas de moda del mundo como Nike, Zara, Gap, Puma o H&M, empresas que, al parecer, no han exigido a los dueños de las fábricas que cancelen el salario a quienes producen gran parte de su ropa.

La denuncia fue realizada por la organización Worker Rights Consortium (WRC por sus siglas en inglés), dedicada a investigar los derechos de los trabajadores y las violaciones a sus garantías en cientos de fábricas alrededor del mundo.

¿Qué dicen los denunciantes?

Según WRC, más de 1.000 fábricas de Bangalore y de todo Karnataka están violando las leyes de salario mínimo en India, pues se niegan a pagar un aumento decretado por el gobierno desde abril de 2020, es decir, hace más de 20 meses que no aumentan el salario base de sus empleados.



En concreto, las fábricas se han negado a pagar el ‘subsidio variable por carestía’, un valor que busca aumentar el salario de los trabajadores para ayudarles a cubrir el aumento del costo de vida.



“Dado que el propósito del subsidio es abordar los aumentos en el costo de vida, este robo de salario da como resultado, en términos reales, una reducción en el salario ya bajo de los trabajadores de la confección”, denuncia WRC.



(Le puede interesar: EE. UU. levantará restricciones de viaje impuestas tras ómicron)

Según la organización, los dueños de las fábricas han justificado su negativa a pagar con un fallo del Departamento de Trabajo que pospuso el aumento al salario.



Sin embargo, un tribunal de dicho país declaró en septiembre de 2020 que las empresas estaban obligadas a aumentar el salario de sus trabajadores y que debían pagar de inmediato todos los sueldos atrasados.



“Desde septiembre de 2020, las obligaciones de las fábricas de confección han sido perfectamente claras. En julio de este año, la Corte reafirmó la obligación de los empleadores de pagar sin demora. Sin embargo, más de mil fábricas continúan privando a los trabajadores de estos pagos de salarios obligatorios por ley. Y las marcas lo han permitido”, afirmó WRC.



(Siga leyendo: Joven fue crucificado y asaltado cuando fue a fiesta de egresados)

¿Cómo ha afectado esto a los trabajadores?

Según WRC, los atrasos que se adeudan a los más de 400.000 trabajadores de dichas fábricas ya superan los 50 millones de dólares (más de 199 mil millones de pesos colombianos).



Así, esta se califica como “una de las violaciones del salario mínimo más radicales jamás vistas y ha resultado en una reducción, en términos reales, de los ya precarios ingresos de los trabajadores”.



Y es que no pagar el aumento decretado hace 20 meses ha desencadenado que las familias de los trabajadores de dichas fábricas sufran hambre y que ganen menos de la mitad del dinero que necesitan para vivir.

“Si hubiéramos obtenido el aumento salarial el año pasado, podríamos haber comido vegetales al menos algunas veces al mes. A lo largo de este año solo he alimentado a mi familia con arroz y salsa chutney”, dijo una de las trabajadoras al diario ‘The Guardian’.



Los trabajadores narran que aunque han exigido el pago del aumento del salario, solo han recibido negativas por parte de los empleadores.



“Traté de hablar con la gerencia de la fábrica al respecto, pero me dijeron, 'esto es lo que pagamos por trabajar aquí. Si no te gusta, puedes irte’”, narró la mujer.



(Además: Concejala recibió cabeza y vísceras de cordero como regalo de amigo secreto)

¿Qué dicen las grandes empresas de ropa?

Aunque las grandes compañías como Gap, Zara, Puma, entre otras, se abastecen de dichas fábricas, WRC indica que dichas empresas han respondido con “indiferencia e inacción” ante la situación de la fuerza laboral de dichas fábricas.

Las marcas han dejado que esto continúe cuando saben que son las únicas con el poder de detener este robo de salarios generalizado FACEBOOK

TWITTER

“Han pasado casi dos años desde que los proveedores de ropa se han negado a pagar el salario mínimo legal y las marcas han dejado que esto continúe cuando saben que son las únicas con el poder de detener este robo de salarios generalizado”, dijo Scott Nova, director ejecutivo del WRC a ‘The Guardian’.



“Las marcas que compran en mi fábrica exigen calidad y que la ropa se envíe a tiempo, pero no se preocupan por lo que me pasa”, dijo al respecto una de las trabajadoras al medio citado.



Aunque varias empresas contactadas por WRC han dicho que exigirán los pagos a los trabajadores, la organización hizo un llamado a que todas las marcas aborden esta situación lo más pronto posible y solucionen el pago de sus empleados.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

Recién nacida abandonada fue salvada por una perra y sus cachorros

¿Ejercitarse mientras come? La apuesta de McDonald's en China

Murieron cinco niños luego de que castillo inflable saliera volando

Covid: alerta en Suiza por grupos en redes sociales que promueven contagios