Particular fenómeno en la India: la tierra se levantó del agua

A través de videos en redes sociales comenzó a difundirse un extraño fenómeno que se está dando en una zona del norte de la India. En las imágenes se puede apreciar como la tierra se levanta desde el agua.



De acuerdo con testigos de la zona de Haryana el particular fenómeno natural se dio en medio de un lago, donde aseguran que montículo se elevó en el cuerpo de agua al menos unos 3 metros en unos pocos segundos.

La Tierra se está elevando por sí sola": graban en la India un extraño fenómeno

El 'clip' de 1:58 minutos de duración, en la pag llamada Jagat Vani, dice lo siguiente nadie ha visto nunca El video es de Haryana pero aún no se sabe de qué ciudad-pueblo.

Este fenómeno, que solo trascendió esta semana, ocurrió el pasado 14 de julio en la aldea Kuchpura, precisamente un día después de que una serie de fuertes lluvias azotaron a esa región de la India.



Las lluvias en ese país han dejado más de un centenar de muertos y decenas de desaparecidos.



Si bien hasta ahora no hay una explicación formal sobre lo que pudo haber ocurrido, algunos expertos han intentado aclarar lo sucedido.



Es así como científicos del Instituto Central de Investigación de la Salinidad del Suelo de la India, viajaron hasta el sitio en donde ocurrió el particular hecho, donde señalaron que no se trató de un evento geológico, sino de un efecto generado por la mala agricultura que se efectúa en la región.



Todo indica que el propietario del predio en donde ocurrió el levantamiento de la tierra cavó una zanja de unos tres metros de profundidad, tras lo cual la rellenó con cenizas de cáscara de arroz y arena.



Pero las intensas lluvias penetraron en el material enterrado y con la presión generada, se provocó el levantamiento de tierra.



