Tal y como lo publica Kromtech, una empresa dedicada al desarrollo de seguridad, limpieza y softwares de optimización, algunos juegos gratuitos en Internet, o descargados en 'smartphones', cuyo objetivo es crear y organizar estrategias para formas aldeas como 'Clash of Clans' o 'Clash Royale' ofrecen la oportunidad de avanzar más rápido en los niveles si se hacen algunos pagos por 'gemas', 'vidas', etc. No obstante, acelerar el ritmo de los jugadores en estas plataformas de entretenimiento puede convertirse en un dolor de cabeza pues los creadores de estas plataformas pueden llegar a revender este tipo de recursos a mercados de terceros, convirtiéndose en una práctica ilegal. ¿Le gustaría saber cuáles son esos juegos en los que podrían estar lavando su dinero y dónde? Este es el listado de países en donde esta práctica es más común.