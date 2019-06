En imágenes: Hong Kong cumple dos semana de masivas protestas

Anthony Wallace / AFP

"Física y mentalmente, estoy muy cansado. Pero no hay otra forma, como ciudadano de

Hong Kong uno no puede dejar de manifestarse", dijo el estudiante Cheung Po Lam, de 21 años.



"El gobierno aún no ha respondido a nuestras reivindicaciones. Después de todos estos días...

siguen hablando tonterías y arrojándose la culpa mutuamente", dijo Poyee Chan, de 28 años.

"Por eso precisábamos salir a las calles a decirles: los ciudadanos no aceptamos las falsas respuestas", añadió.