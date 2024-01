Huawei logró 'sobrevivir' y "está de vuelta' tras 5 años de sanciones de EE. UU.

Hace cinco años, EE. UU. inició una ofensiva legal contra el gigante tecnológico chino Huawei que le impidió acceder a tecnología estadounidense y a servicios de Google, dejando a la empresa en una "lucha por sobrevivir" tras la que ahora declara "estar de vuelta".



En enero de 2019, EE. UU. acusó a Huawei de fraude y violación de las sanciones a Irán, lo que desembocó semanas más tarde en sanciones sobre la empresa por representar un riesgo para su seguridad nacional, según Washington.



Las restricciones comenzaron a rotura cuando Huawei había superado a la estadounidense Apple y a la surcoreana Samsung para convertirse en líder mundial de ventas de smartphones, en el segundo trimestre de 2020.

Tocada pero no hundida



La empresa, que no cotiza en bolsa, cerró 2020 con una caída del 41 por ciento en ventas, descendiendo al sexto puesto en cuota de mercado global, y en 2021 sus ingresos sufrieron una caída interanual del 28,5 %.



Sin embargo, según la consultora china TechOcean, las sanciones "no afectaron al negocio central de Huawei", dado que los teléfonos eran solo "una de las patas", una que "puede tener efectos adversos cuando constituye una parte importante de los ingresos" por las "fluctuaciones" en dicho mercado.



En China, donde muchos servicios de Google ya estaban bloqueados, Huawei no notó tanto el efecto de las sanciones -pese a experimentar caídas interanuales de ventas en 2021- y se situó en el segundo puesto del mercado local de smartphones a finales de 2023.

Tormenta "superada"



El presidente rotatorio de Huawei, Ken Hu, dijo recientemente que la empresa "superó la tormenta" y que "está de vuelta", al anunciar que los ingresos de 2023 ascendieron interanualmente un 9 % hasta los 99.000 millones de dólares.



La empresa recuperaba así el optimismo tras unos años de caída en facturación y "desafíos" externos, en contraste con la actitud de 2020, cuando su prioridad era "sobrevivir".



Los móviles de Huawei están vetados en Estados Unidos. Foto: Gobierno de los Estados Unidos

EE. UU. y Europa mantienen la hostilidad



Los móviles de Huawei están vetados en EE. UU., pero se pueden encontrar en plataformas como Amazon o eBay; las operadoras también recibieron orden, pero algunas como T-Mobile sí le dan servicio, aunque con dificultades, según internautas.



Por las presiones de EE. UU., el Reino Unido prohibió en 2020 instalar nuevos equipos de Huawei en la red de 5G y dio plazo hasta 2027 para eliminarlos totalmente de la infraestructura.



Por su parte, la Comisión Europea considera que "presenta riesgos más altos que otros proveedores" de la red 5G por sus supuestos vínculos con el Gobierno chino, según el último informe de 2023 sobre las medidas tomadas para la seguridad de esta tecnología, que se han traducido en las restricciones impuestas por diez países a que Huawei o la también china ZTE participen en el despliegue de su red 5G.



En España se está pendiente de que el Gobierno publique el listado de proveedores de alto riesgo, tal como estipula la Ley de Ciberseguridad 5G, y de si incluirá o no a Huawei.



EFE

