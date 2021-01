Agredió sexualmente a mujer en ascensor y solo lo multaron con $30.200

Un video de abuso sexual en el ascensor de un conjunto residencial, en el distrito 2 de la ciudad Ho Chi Minh (antigua Saigón), Vietnam, le ha dado la vuelta al mundo.



En este se ve a un hombre estonio, de 44 años, tocando, de la nada, el trasero de una mujer.



La situación fue captada por una cámara de seguridad, el 11 de julio de 2020, pero no se dio a conocer sino hasta hace pocas semanas, pues la víctima había decidido no denunciar debido a que temía que su agresor solo recibiera una pequeña multa, recoge el medio vietnamita 'Vn Express International'.



Hasta noviembre, la mujer siguió encontrándose al sujeto en el edificio donde ambos residían, por lo que, a finales del mismo mes, avisó a las autoridades qué había pasado meses atrás, pues estaba preocupada de que el abuso se repitiera, aseguró el citado medio.

Pero su miedo se hizo realidad: en diciembre pasado, el agresor solo recibiera una sanción administrativa de 200.000 dongs (aproximadamente 7,20 euros; 30.200 pesos colombianos).



Tras la multa el hombre se disculpó con su vecina y se comprometió a mudarse.

Người nước ngoài sàm sỡ phụ nữ trong thang máy Vea aquí el video del incidente. De acuerdo con 'Vn Express International' el agresor, además, habría lanzado insultos racistas contra la mujer.

Un vació legal

Para Khuat Thu Hong, fundadora y directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social de Vietnam (Isds, por sus siglas en inglés), este episodio y otro similar ocurrido hace un año en Hanói, cuando un hombre besó por la fuerza a una mujer en un ascensor, son la prueba del vacío legal en el país.



"No existe una definición de acoso sexual en el Código Penal. Cuando ocurre algo así, las autoridades no saben qué hacer e imponen una sanción administrativa. No tiene ningún sentido. Vietnam está indefenso para proteger a las mujeres", aseguró la experta a EFE.

A diferencia de la violación, en Vietnam el acoso sexual no está tipificado como una ofensa crimial, sino que se considera una violación administrativa categorizada como "discurso y comportamiento indecentes", se explica en ''Vn Express International'.

Un país avanzado

Los logros alcanzados en materia de derechos laborales de las mujeres son más altos en Vietnam que en la mayoría de países del resto de Asia. Foto: EFE/ EPA/ LUONG THAI LINH

El desamparo legal ante el acoso resulta llamativo en un país como Vietnam, donde las mujeres han conquistado más derechos que en otros de la región.



Uno de los campos en los que más se nota es en el laboral: según el Isds, las mujeres representan el 49% de la fuerza laboral y el 79% tiene un empleo remunerado, unas cifras superiores a las de la mayoría de países del mundo.

Además, las madres vietnamitas tienen derecho a una baja de maternidad retribuida de seis meses, la más larga de Asia.



Otra cosa que se ve en Vietnam es la presencia de mujeres en profesiones tradicionalmente reservadas a los hombres: es habitual ver a conductoras de taxi o mototaxi y a trabajadoras de la construcción.

