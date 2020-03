Médicos, los grandes héroes de la epidemia del coronavirus en China

La epidemia del coronavirus ha dejado historias para destacar y recordar, entre estas figuran varias pertenecientes a los médicos, los grandes héroes de la epidemia del Covid-19.



El personal médico de cientos de hospitales en el mundo ha arriesgado su propia salud e integridad en un intento por sanar a los enfermos y por detener la rápida propagación del virus.



Historias como la de Li Wenliang, el oftamólogo que trató de alertar sobre la inminencia del virus cuando este aún presentaba pocos casos y que fue censurado y acusado por el gobierno chino de querer causar caos o la historia de Peng Yinhyua, un doctor que se iba a casar pero que falleció contagiado del coronavirus, son solo algunos de los casos a recordar de quienes arriesgan su vida durante esta epidemia.

El caso de Li Wenliang

El 30 de diciembre de 2019, un médico de 33 años, Li Wenliang, compartió a través de redes sociales que había detectado varios casos de pacientes cuyos síntomas le recordaban al SARS, el Síndrome Respiratorio Agudo Grave que atacó a China en el 2003 y que causo 774 muertes en el país asiático.



Pocos días después, el 3 de enero, Wenliang fue acusado por la Oficina de Seguridad Pública de Wuhan de tener conductas que alteraban el orden y excedían las leyes chinas. Incluso, el comunicado que informaba sobre la acusación, mencionaba también la detención de cuatro personas por “difundir información falsa” en redes sociales.



Su alerta fue completamente ignorada y el mismo Wenliang empezó a padecer síntomas hacia el 10 de enero, los indicios parecían leves y el médico los informó mediante la red social Weibo, la versión china de Twitter. Pero fue solo hasta el 30 de enero cuando el hombre fue diagnosticado oficialmente con el Covid-19.



Wenliang falleció el 7 de febrero a las 2:58 a.m. hora local y su muerte causó indignación pública, pues el médico, que estaba casado y tenía un hijo de cinco años, murió intentando alertar a las autoridades para que actuarán rápidamente ante una crisis que el oftalmólogo ya veía venir.



Las imágenes del hombre se difundieron rápidamente en redes. Wenliang era un hombre de cabello negro y gafas. Algunas fotos eran de su niñez, otras de su paso por el hospital donde falleció a inicios de febrero por el virus. Pero este oftalmólogo no fue importante solo por su intento de alerta, sino porque fue la primera víctima del virus a la que el mundo le puso una cara, los demás pacientes hasta ese momento, tanto infectados como fallecidos, eran sólo un número más en las cifras que empezaban a alertar a las autoridades de salud en el planeta.



"Una sociedad saludable debería contar con más de una voz", es la frase con la que Wenliang será recordado, porque no solo fue un llamado puntual frente al Covid-19 sino que evidentemente fue una crítica profunda a la sociedad china, una que se ha visto obligada a censurarse para evitar discrepar con su mismo gobierno.



Las muchas críticas que recibieron las autoridades en el país llevaron a la apertura de una investigación. La Comisión Central para la Inspección Disciplinaria envió un equipo a Wuhan para indagar los hechos que involucraban al médico fallecido. Sin embargo, a día de hoy, no se conocen detalles de dicha investigación.

Li Wenliang intentó alertar sobre la aparición de un nuevo virus en diciembre. Se adelantan varios homenajes para el médico. Foto: AFP

Más médicos fallecidos

Liu Zhiming, director del Hospital Wuchang, fue otra de las víctimas fatales de la epidemia en China en el campo de la salud. El hombre, un neurocirujano de 50 años, murió el 18 de febrero y se convirtió en el primer director de un centro médico en fallecer a causa de la epidemia. Su hospital había sido especialmente designado en Wuhan para atender el Covid-19.



A su caso se suma el de Peng Yinhyua, un médico de 29 años residente en Wuhan que se iba a casar justo antes de que empezara la cuarentena en la zona. El hombre trabajaba en un hospital del distrito de Jiangxia y era especialista en enfermedades respiratorias y críticas.



Yinhyua celebraría su boda durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar en China, pero aplazó su matrimonio para poder ayudar en el tratamiento de los pacientes infectados por el nuevo coronavirus. Las invitaciones de la boda se quedaron en un cajón, pues el médico nunca logró entregarlas, ni tampoco logró llegar al altar, pues la enfermedad acabó con su vida el 21 de febrero.

Personal médico en un hospital de Wuhan intenta protegerse con los equipos disponibles para atender a los pacientes contagiados de coronavirus. Foto: AFP

Todo el personal está en riesgo

Además de los casos destacados, existen cientos de médicos y enfermeras, héroes anónimos de la epidemia que están en riesgo constante de contagio y de muerte. La falta de equipos médicos mantiene en alerta a los trabajadores, pues no poseen máscaras ni trajes especializados que sean suficientes para evitar su contagio.



Para hacerle frente al coronavirus, en el caso puntual de Wuhan, el personal necesita 59.900 trajes a diario, pero solo hay 18.500. Respecto a los tapabocas, cuentan con 62.200 diarios, pero se necesitan 119.000 en una sola jornada.



Por esto, varios médicos declaran a medios internacionales que deben repetir los trajes y mantenerlos por más de cuatro, seis o incluso ocho horas. Además, en hospitales con menos recursos, el personal lava los trajes y usa desinfectante para poder conservarlos por cinco o más días.

Sumado a esto, el equipo médico no cuenta con el tiempo de comer, beber, ir al baño o dormir. El nivel de la emergencia es tal que el personal no es suficiente y deben permanecer en sus turnos hasta que sea necesario. Algunos servicios llegaron a recibir 400 pacientes en ocho horas, por lo que no existe el tiempo para cumplir con necesidades básicas.



Según cifras entregadas por Zeng Yixin, subdirector del Ministerio de Sanidad chino, hasta el 15 de febrero, 1.717 médicos se habían contagiado del Covid-19 y seis habían muerto.



La cifra pone en evidencia el peligro de quienes atienden el virus específicamente en China, pero ahora, ante su expansión en otros países como Italia, Corea del Sur o Irán, habrá tal vez muchas más historias y muchos más médicos o enfermeras contagiados en sistemas a los que se les ha dificultado contener el virus y alejarlo de su propio personal.



*Con información de EFE y AFP