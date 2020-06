Tailandia, el paraíso que se convirtió en cuartel para dos palmiranos

Más de 18 años juntos llevan Lina Marcela Ruiz y Andrés Álvarez, siete de ellos recorriendo el mundo como blogueros y viviendo todo tipo de aventuras, pero ninguna tan compleja como la que enfrentan hoy en día: estar atrapados en Chiang Mai, una ciudad al norte montañoso de Tailandia, por cuenta del coronavirus, y sin posibilidades de volver pronto a Colombia.

Su plan, como es la vida del viajero, era recorrer por unos meses algunos países de Asia y volver a Palmira en cuanto terminara su travesía. Así, en diciembre de 2019 llegaron a Vietnam, luego pasaron a Camboya y posteriormente llegaron a Tailandia, para recorrerla como era su deseo. Sin embargo, el camino que se habían trazado se vio frustrado por un virus que paralizó al mundo, y que a ellos los dejó atrapados a más de 17 mil kilómetros de distancia de Colombia.



“Acá lo que hubo fue un toque de queda, que se hizo de 12 de la noche a 4 de la mañana. Lo que hicieron fue cerrar las fronteras porque Tailandia es uno de los países más visitados del mundo por los turistas. En esa medida también cerraron las ciudades para que la gente no pudiera desplazarse de un lugar a otro. Nosotros entramos en el grupo de 500 mil extranjeros que nos quedamos varados en el país. De ahí, 80 eran colombianos”, dice Andrés.

Lina y Andrés durante su recorrido por Asia. Foto: Lina Marcela Ruiz y Andrés Álvarez

En un principio, y gracias al modo de vida que llevan y que les ha permitido aprender habilidades para sobrevivir en circunstancias que otros calificarían como adversas, Lina y Andrés lograron pagar un hotel en la pequeña ciudad, y alimentarse debidamente. Pero su situación cambió drásticamente con el alargamiento de los cierres, que los llevó a pedir ayuda al Gobierno colombiano, junto con otros cuentos de viajeros que se encuentran varados en Asia, y que hasta el momento no han logrado retornar a Colombia.



“Logramos que el consulado de Colombia en Tailandia nos ayudara con estadía por unos días, pero esa ayuda se acabó y no sabemos qué más hacer. Tenemos que comer solo dos veces al día y muy medido, porque no podemos soportar la estancia aquí”, explica Lina, en un tono más bien tenso.



Por su parte, Andrés asegura que el Gobierno colombiano los contactó, al igual que a otros colombianos que se encuentran varados en diferentes países de Asia, para explicarles que se iba a realizar un vuelo de regreso a Colombia el día 15 de mayo.

“Nos dijeron que iba gente de Australia, Tailandia, India y Filipinas, entre otras ciudades. Inicialmente habían dicho que el valor era de 3 mil dólares por cada pasajero, pero lo dejaron en 2.870. Eso suma, en pesos colombianos, cerca de 11 millones de pesos, lo que por los dos hubieran sido alrededor de 21 millones. Por supuesto no pudimos pagarlos y nos tuvimos que quedar aquí”, dice.



Lina agrega que el Gobierno de Colombia les explicó que el precio se debía a que el avión tenía que regresar sin pasajeros.



Así, de los 80 colombianos que estaban en Tailandia, solamente 26 pudieron solventar el vuelo y retornar a Colombia ese 15 de mayo. Mientras tanto, Lina y Andrés, al igual que los otros 54, siguen contando los días para volver a ver su familia, que se encuentra en Palmira esperando por un milagro.



“No sabemos si nos van a renovar las visas, si nos vamos a enfermar y los seguros médicos se nos van a vencer. Por donde se le mire es una situación muy difícil. Necesitamos más voluntad del Gobierno, porque sé que ya muchos se han devuelto haciendo un gran esfuerzo para pagar esos tiquetes o adquiriendo deudas, pero ¿qué va a pasar con todos los que seguimos acá?”, exclama Andrés.

Blogueros creadores de 'Renunciamos y viajamos'. Foto: Lina Marcela Ruiz y Andrés Álvarez

Lina y Andrés, además de su trabajo como blogueros y creadores de su espacio web ‘Renunciamos y Viajamos’, crearon un grupo en Facebook con el nombre de ‘Colombianos varados en el mundo por coronavirus’, el cual a la fecha ha reunido a 1.500 miembros y, sobre todo, estremecedores testimonios de las personas que en cada rincón del globo claman por ayuda para volver a Colombia.



“Creamos este espacio para poder compartir información, ayudar a otros y aprender de lo que los demás están haciendo en medio de la cuarentena para seguir adelante, porque estamos viviendo en carne propia esta calamidad”, finalizan Lina y Andrés.



María del Mar Quintana Cataño

@Miradelmar