Colombianos varados en India claman ayuda urgente

Más de cien colombianos, que estaban de vacaciones, en retiros espirituales, haciendo negocios o simplemente en tránsito de viaje, quedaron atrapados en India, tras desatarse la crisis por covid-19.

En un llamado de auxilio, varios de ellos grabaron videos y le contaron a EL TIEMPO la crítica situación que están afrontando por la falta de dinero, la inseguridad en los lugares donde lograron alojarse y lo peor, el miedo a la xenofobia que se desató en varias ciudades, principalmente en Mumbai y que ha desencadenado actos de violencia contra los extranjeros.



Precisamente, en la mañana de este jueves, uno de ellos, Hernando Dallos, intentó comprar una botella de agua en una tienda cuando se armó una revuelta por la intervención de la policía local, que golpeó a todos los hombres que estaban en la tienda. Hernando logró esconderse en una casa vecina, donde lo socorrieron, pero regresó a la casa donde está, sin agua ni comida porque el mercado fue cerrado. Él, por ejemplo, está sobreviviendo con galletas porque ya no tiene comida y le queda poco dinero.

"¡Sobrevivir en la India en estas condiciones da miedo! Nos enfrentamos diariamente a la xenofobia pues la creencia en la India es que los extranjeros trajimos el virus. Por lo tanto, tenemos que escondernos de los vecinos y hasta de la policía para nuestra protección. No es fácil salir a calle a buscar comida, pues nos exponemos a que la policía nos golpee y a que las tiendas no nos vendan por ser extranjeros; así como le paso a nuestro compatriota Hernando Dallos en Vrindavan", relata Lina García, una joven que trabaja con la Cruz Roja Internacional y quien llegó a la India de vacaciones, en el mes de febrero.



Lina relata que algunas de las personas han tenido que recurrir al apoyo de los gobiernos y organizaciones locales para poder comer y tener un lugar donde dormir, sin embargo, es una lucha diaria.

Los colombianos señalan que la embajada colombiana en Delhi no ha entregado ayudas humanitarias a las personas más vulnerables. "La respuesta que obtenemos es que no han llegado los recursos a la India", señala otro de los connacionales, quienes se organizaron y crearon un red de comunicación entre ellos, a través de WhatsApp. Así lograron interponer una acción de tutela que no ha recibido respuesta. Tampoco ha llegado la respuesta formal de los funcionarios colombianos en India.



Lo único que lograron saber es que el cónsul Carlos Piñeres intentó a través de un organismo internacional llegar hasta ellos, pero las restricciones en Mumbai y Nueva Delhi se los impidió. Este acercamiento se intentó hacer con urgencia, ante otra amenaza latente: la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia sexual, que ubica a India como el primer país con casos barbáricos de abuso sexual en la calle.



Según el censo que ellos mismos hicieron, entre los connacionales hay personas de todas las edades; la más pequeña es una bebita de 4 meses, una mujer embarazada, un adulto mayor de 79 años y otros cinco menores de edad y varias personas con enfermedades crónicas que no tienen acceso a sus medicamentos. En total, 76 mujeres y 36 hombres.

La angustia es inmensa y se siente en las palabras de otra de las colombianas: "Lo que pedimos a nuestro gobierno es que nos facilite un vuelo humanitario, o en su defecto, active un corredor humanitario para poder regresar a casa pues la India ¡Es una bomba de tiempo!".



JINETH BEDOYA L.

EL TIEMPO