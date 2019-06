Hermanastro de Kim Jong Un asesinado era espía de la CIA, dice diario

Kim Jong Nam, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong Un, que fue asesinado en Malasia en 2017, era un confidente de la CIA estadounidense, afirmó este martes el diario The Wall Street Journal. Citando a "una persona que conoce el asunto", el periódico estadounuidense afirmó que Kim Jong Nam se reunió varias veces con agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Kim Jong Nam, hijo mayor de Kim Jong Il, que llegó a ser visto en una época como el heredero del lider de Corea del Norte, murió el 13 de febrero de 2017 después de que le untaran la cara con el agente nervioso VX mientras esperaba en el aeropuerto de Kuala Lumpur.



Dos mujeres jóvenes, una vietnamita y una indonesia, fueron detenidas y acusadas formalmente del asesinato.



Según la fuente del Journal, había un "nexo" entre Kim Jong Nam y la CIA, aunque el diario afirma que muchos detalles de su conexión con la agencia de inteligencia no estaban claros.



La fuente afirmó que Kim Jong Nam viajó a Malasia en febrero de 2017 para reunirse con su contacto de la CIA, aunque quizás no era el único propósito de su viaje.



Ellas insistieron en que unos agentes norcoreanos las engañaron haciéndoles creer que el ataque no era más que una broma para un programa de televisión.



Ambas fueron finalmente liberadas después de que la fiscalía abandonara los cargos por un asesinato que Corea del Sur atribuyó a Pyongyang, que niega todo.



Kim Jong Nam cayó en desgracia tras ser deportado de Japón en 2001 por tratar de entrar con un pasaporte falso para visitar Disneylandia. Desde entonces vivía en el exilio, en el enclave chino de Macao.

