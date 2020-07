Corea del Norte dice que no es necesaria otra cumbre con EE. UU.

La poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dijo el viernes que "no es necesaria" otra cumbre con Estados Unidos a menos que Washington proponga un "cambio decisivo" en su actitud.



Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron por primera vez en Singapur hace dos años, pero las negociaciones sobre el arsenal nuclear de Pyongyang están en punto muerto desde el fracaso de su segundo encuentro en Hanoi, a principios de 2019, por la falta de concesiones de Corea del Norte en su programa nuclear a cambio de una suavización de las sanciones.



Trump dijo esta semana que volvería a reunirse con Kim si "pensara que podría ayudar", después de rumores sobre un tercer encuentro, que podría formar parte de los intentos del mandatario estadounidense de fortalecer su popularidad de cara a las elecciones de noviembre.



Pero en un comunicado divulgado por la agencia de noticias oficial norcoreana, Kim Yo Jong, que se convirtió en una de las asesoras más influyentes de su hermano, aseguró: "No necesitamos sentarnos con Estados Unidos en este momento".



Si se celebrara una cumbre, dijo, "es demasiado obvio que sería utilizada como una aburrida jactancia procedente del orgullo de alguien".



La desnuclearización, agregó, "no es posible en este momento" y solo podría ocurrir si del otro lado hubiera también "medidas importantes simultáneas e irreversibles", que no se refieren, dijo, a la suspensión de las sanciones.



No entró en detalles, pero Washington despliega 28.000 militares en el Sur de la península para defenderle de su vecino y tiene presencia militar en Japón y en la región del Pacífico.



Pyongyang insiste en que necesita su arsenal como forma de disuasión ante una posible invasión estadounidense. Según Kim Yo Jong, se trata de una opinión personal, pero la longitud del comunicado parece querer enviar varios mensajes.



Dijo que vio las celebraciones del Día de la Independencia de EE. UU., el 4 de julio, en la televisión y que su hermano le había dado permiso para "obtener el DVD de las celebraciones... en el futuro".



El líder le ha "encargado que le transmita sus deseos de éxito en su trabajo al presidente Trump", agregó.



Kim Jong Un declaró en diciembre el fin de la moratoria de los ensayos nucleares y balísticos y Pyongyang dijo repetidamente que no tiene intención de proseguir negociaciones a menos que Washington abandone lo que considera una política "hostil" con el Norte.



AFP