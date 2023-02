China presentó este viernes un documento en el que reafirma su postura sobre la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace exactamente un año, y que incluye el respeto de la soberanía, un llamamiento al diálogo y el rechazo del uso de armas nucleares.



(Además: Dejé a mi país y a mi hijo: él no pudo huir porque lo necesitaban para la guerra)



Organizado en 12 puntos, el documento presenta a Pekín como un actor neutral que pide a ambas partes inicien conversaciones de paz. Pero esta neutralidad es cuestionada por aliados de Ucrania. Estados Unidos, la Unión Europea y la Otán se muestran escépticos frente a la propuesta.



(Puede leer: 'Ucrania ha podido resistir gracias a la ayuda internacional’)

En los últimos días, Washington declaró que Pekín tiene la intención de suministrar armas a Rusia, lo que China niega rotundamente.



Lo cierto es que apenas una semana antes de que estallara la guerra, los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, se comprometieron en Pekín a una relación de amistad "sin límites" y China ha mantenido una posición ambigua durante todo el conflicto, según la cual pide respeto para la integridad territorial ucraniana al tiempo que se opone a las sanciones a Moscú.



(Visite nuestro especial: Ucrania: se cumple un año de una guerra sin tregua con Rusia)



Estos son los principales puntos del documento publicado este viernes, así como las reacciones internacionales que provocó.

Respeto de la soberanía

En su primer punto, el documento dice: "La soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países deben ser efectivamente defendidas".



China siempre se negó a afirmar claramente que Rusia era culpable en el caso específico del conflicto en Ucrania, desencadenado por la invasión de las fuerzas rusas en territorio ucraniano.



En la cadena de noticias CNN, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reaccionó diciendo que el documento "podría haberse detenido en el primer punto", porque "la guerra podría terminar mañana si Rusia dejara de atacar a Ucrania y retirara sus fuerzas".



(Siga leyendo: ¿Por qué la invasión que ordenó Putin en Ucrania golpeó su bolsillo en Colombia?)



Sullivan insistió: "Rusia ya ha perdido esta guerra. Los objetivos de Rusia en la guerra eran borrar a Ucrania del mapa, absorberla dentro del mapa. Fracasaron y no están en posición de hacerlo".



A las críticas se sumó el jefe de la Otán, Jens Stoltenberg, quien mostró su escepticismo respecto al plan de China para acabar con la guerra en Ucrania, afirmando que Pekín "no tiene mucha credibilidad" en ese conflicto.



"En las propuestas y los puntos presentados por China, lo primero de todo, China no tiene mucha credibilidad porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y además, firmó días antes de la invasión un acuerdo (...) de asociación ilimitada con Rusia", le dijo Stoltenberg a un grupo de periodistas.



(Además: ‘Situación en Ucrania es una manifestación de la crisis de la seguridad europea’)

Facebook Twitter Linkedin

Militares ucranianos firman un proyectil antes de dispararlo hacia posiciones rusas en la región de Donetsk. Foto: Oleg Petrasyuk. EFE

Llamamiento al diálogo

Otro de los puntos señala la necesidad de un alto el fuego y un llamado a la "moderación" para "evitar que la situación se salga de control". China, además, les pide a Rusia y Ucrania que celebren conversaciones de paz, subrayando que "el diálogo y la negociación son la única solución viable".



(Lea también: Se cumplen 75 años del fin de la segunda guerra mundial)



"La comunidad internacional debe seguir comprometida con el enfoque correcto de promover las conversaciones de paz y ayudar a las partes (implicadas) en este conflicto a abrir la puerta a una solución política lo antes posible, creando las condiciones y plataformas necesarias para la reanudación de las negociaciones", estima China.



Hay que decir que China trató de posicionarse como parte neutral en este conflicto aunque mantiene sus lazos con su aliado estratégico en Moscú. El jefe de su diplomacia, Wang Yi, se reunió el miércoles en la capital rusa con Putin y su ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, durante una visita para presentar su "solución política" a la guerra.



(Puede leer: Ucrania: crónica de una guerra anunciada que está lejos de ver un final)

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Putin y Wang Yi in, jefe de política exterior de China. Foto: EFE

En un resumen de la reunión publicado por la agencia estatal Xinhua, Wang indicó que China quería "profundizar la confianza política" y "reforzar su coordinación estratégica" con Rusia. Tras la visita de Wang, Moscú indicó que Pekín había presentado su visión para una "solución política" al conflicto.



Tras conocerse la propuesta, Kiev y Moscú reaccionaron. "Me parece que (en ese plan) hay respeto a nuestra integridad territorial (...). Debemos trabajar con China en ese punto", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que se dijo dispuesto a reunirse con el presidente chino, Xi Jinping. Moscú, por su parte, dijo "valorar" los esfuerzos chinos para poner fin al conflicto, pero insistió en la necesidad de que se reconozca su control sobre las cuatro regiones ucranianas anexadas.



La ONU consideró que el plan del gigante asiático representa una "importante contribución".

La comunidad internacional debe seguir comprometida con el enfoque correcto de promover las conversaciones de paz y ayudar a las partes (implicadas) en este conflicto. FACEBOOK

TWITTER

Desde el inicio de la invasión rusa, China ofreció a Putin respaldo diplomático y financiero, pero se abstuvo de implicarse militarmente o de enviar armas mortíferas. Firmas chinas controladas por el Estado vendieron drones no letales y otros equipos tanto a Rusia como a Ucrania y Moscú se vio forzado a recurrir a Irán para conseguir estas aeronaves no tripuladas de combate.



(Le recomendamos: ‘No veo señales de que el conflicto en Ucrania pueda terminar pronto’)



Pero los cuestionamientos no han sido pocos. El presidente alemán Frank Walter Steinmeier expresó sus "dudas" sobre el "papel constructivo" que China puede desempeñar para la paz en Ucrania, tras la publicación de esta propuesta.



"Cualquier propuesta constructiva que nos acerque a una paz justa es bienvenida. Sigue siendo dudoso que China, potencia mundial, quiera desempeñar un papel tan constructivo", dijo en una ceremonia en Berlín con motivo del primer aniversario de la invasión rusa.



"Si es así, entonces China no solo debería hablar con Moscú, sino también con Kiev. En ese caso China debería unirse a la abrumadora mayoría de los Estados y comprometerse por la paz bajo los auspicios de la ONU", añadió el presidente alemán, cuyo cargo es esencialmente honorífico, pero cuya palabra cuenta en Alemania.



(Lea también: Ucrania: ¿La guerra podría permitir el avance de derechos de personas LGBTIQ?)

No a las armas nucleares

El documento se opone a todo recurso a las armas nucleares. "Hay que impedir la proliferación nuclear y una crisis nuclear", destaca.



Esta toma de posición se produce después de las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, que anunció el martes la suspensión del tratado Nuevo Start, último acuerdo bilateral de este tipo que vincula a rusos y estadounidenses, cuyo objetivo es limitar sus arsenales nucleares.



(Además: Cómo se está haciendo posible la victoria ucraniana)



China "se opone a la investigación, el desarrollo y el uso de armas químicas y biológicas por cualquier país y en cualquier circunstancia", recuerda en su documento. Ambas partes "deben respetar estrictamente el derecho internacional humanitario y evitar los ataques contra civiles o edificios civiles", añade. Y destaca que apoya el "intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania".

No a la 'mentalidad de la Guerra Fría'

Hay que "abandonar la mentalidad de la Guerra Fría", dice Pekín, un argumento utilizado regularmente por la diplomacia china.



El documento, en una crítica semioculta hacia la Otán, afirma que "la seguridad de una región no debería lograrse reforzando o ampliando bloques militares", y que "los intereses y preocupaciones legítimos de todos los países en materia de seguridad deben ser tomados en serio".



(Lea también: Putin perdió su apuesta y puede perder aún más de lo que imagina)



En los últimos meses, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino culpa a Estados Unidos y a sus aliados por el suministro de armas y equipos a Ucrania.



De hecho, Zelenski afirmó este viernes que la victoria de Ucrania en la guerra contra Rusia será "inevitable" si los países occidentales, que ya empezaron a entregar tanques pesados, mantienen su ayuda



"Si nuestros socios cumplen con su palabra y respetan los plazos, nos espera una victoria inevitable (...). Quiero realmente que sea este año", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev.



Polonia anunció que ya había enviado a Ucrania cuatro tanques pesados Leopard 2 y prometió el envío "muy pronto" de 60 tanques polacos PT-91. Suecia indicó que entregará "aproximadamente" diez Leopard y Alemania anunció el envío de otros cuatro, además de los catorce ya previstos para reforzar la resistencia ucraniana.



Entre tanto, Canadá enviará cuatro tanques de combate adicionales a Ucrania, duplicando su compromiso, y sancionará a otras 192 personas y entidades rusas, anunció este viernes el primer ministro Justin Trudeau.



El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, prometió una contraofensiva general, en momentos en que se libran encarnizados combates en el este. "Atacaremos con más fuerza y desde mayores distancias, por aire, tierra, mar y en el ciberespacio", afirmó.

Facebook Twitter Linkedin

Tanques Leopard 2 que países occidentales le han enviado a Ucrania. Foto: EFE/EPA/VALDA KALNINA

Este viernes, China inclusive critica las sanciones unilaterales impuestas a Moscú. "No pueden resolver el conflicto, solo crear nuevos problemas", subraya.



Y es que el documento demuestra que Pekín "ve claramente el conflicto en Ucrania como un producto de lo que llama mentalidad de Guerra Fría y de una arquitectura de seguridad anticuada en Europa", dijo Manoj Kewalramani, experto en China de la Institución Takshashila en Bangalore, India.



Cabe mencionar que Estados Unidos anunció precisamente este viernes, cuando se cumple un año del inicio de la Guerra de Ucrania, nuevas sanciones contra ministros del Gobierno ruso presidido por Putin, así como contra gobernadores de regiones del país, otros políticos y varias empresas rusas.



El Departamento de Estado explicó en un comunicado que las sanciones, las más vastas hasta ahora anunciadas, están motivadas por haber participado en el Gobierno, por reclutar ciudadanos para combatir en Ucrania o por ser parte del entramado económico que financia la guerra.



Esa medida fue replicada por la Unión Europea, que acordó este viernes "in extremis" el décimo paquete de sanciones contra Rusia, que incluye un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministran drones a Moscú.



(Le recomendamos: Así fue como la guerra en Ucrania resucitó la Otán y el concepto de 'Occidente')

Limitar el impacto económico

China también pide que se proteja a la economía mundial del impacto del conflicto en Ucrania, en particular preservando la Iniciativa del mar Negro, un acuerdo que permite la exportación de cereales ucranianos a pesar de la situación.



Otra prioridad, según China, es "mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro", y para ello todas las partes implicadas deben "oponerse a la utilización de la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos".



En los puntos restantes Pekín muestra su apoyo a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, algo a lo cual China está dispuesta, según dijo, a "brindar ayuda".

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL