El pasado sábado 4 de enero, Estados Unidos derribó un globo espía de China que sobrevolaba su territorio. El incidente causó una reacción negativa por parte de la administración de Joe Biden y avivó las tensiones con la nación de oriente.



Tras las maniobras, el país norteamericano recuperó los restos en el océano Atlántico, cerca de Carolina del Sur. No obstante, el hecho sembró un sinfín de dudas en el mundo sobre de qué están hechos y cuál es el fin de este tipo de móviles cuyo objetivo es hacer espionaje.



En una línea de tiempo antes del derribo, tanto Estados Unidos como Canadá siguieron la trayectoria de este globo. Primero, mientras pasaba por el oeste de la segunda nación y también cuando entraba al espacio aéreo estadounidense sobre Idaho.



El pasado 2 de febrero, los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmaron que los militares lo rastreaban mientras sobrevolaba la Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, en Montana, que alberga el Ala 341 Misiles, con armas balísticas intercontinentales nucleares.

En días pasados, EE. UU. derribó un globo chino que estaba en el espacio aéreo estadounidense. Foto: Chase Doak / AFP

En respuesta, China confirmó al día siguiente que el globo era suyo, pero las autoridades negaron que tuviera fines de espionaje. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, declaró que cancelaría su viaje a Pekín por estas nuevas tensiones. Asimismo, el Pentágono informó que un segundo globo había sido avistado por América Latina. Ante los periodistas, también dijeron que estos globos eran parte de un programa de vigilancia militar chino.



Para resolver las dudas sobre para qué sirven estos artefactos y sus razones para sobrevolar los diferentes espacios aéreos, el ingeniero aeroespacial Ian Boyd, de la Universidad de Colorado en Boulder, explicó para The Conversation cómo funcionan estos globos espía y por qué alguien los utilizaría ahora. Por su parte, William Kim, especialista en globos de vigilancia en Marathon Initiative, de Washington, también ofreció su perspectiva para la agencia AFP.

¿Cómo es un globo espía?

Un globo espía es un artefacto con gas de helio en su interior y puede alcanzar una altura similar a la de los aviones comerciales. No obstante, también suele estar equipado con cámaras sofisticadas y tecnología de imagen que apuntan hacia abajo. Con estos avances, se recoge la información de lo que ocurre en tierra.



A diferencia de los satélites, que generalmente sobrevuelan en dos tipos de órbita (terrestre baja y geosíncrona), los globos están mucho más cerca del suelo, por lo que pueden ver con mayor claridad. Como su movimiento es relativamente lento, también captan mucho mejor los detalles. Sin embargo, su uso para el espionaje es controvertido, dado que son bastante visibles.



Kim, el especialista en globos de vigilancia, aseguró que aunque el que sobrevoló Estados Unidos parecía un globo normal, tenía características distintas, con tecnologías de dirección avanzadas que el ejército estadounidense aún no ha puesto en el aire. Asimismo, aseguró que, a medida que los satélites se vuelven más vulnerables, los globos tienen ventajas: no aparecen en los radares porque no son de metal y su carga pequeña puede pasar por alto en los detectores de seguridad.

¿Qué hacen los globos espía?

De acuerdo con Boyd, ingeniero aeroespacial, su función es la de capturar distintos tipos de información. Como las personas solo ven un determinado rango del espectro, a través de la fotografía todo lo demás queda registrado. También permiten recoger diferentes tipos de datos en otras partes del espectro electromagnético, como los infrarrojos.



El ingeniero aeroespacial de la Universidad de Colorado detalló que la mayoría de estos globos se mueven generalmente hacia donde el viento sopla. A veces hay aparatos que cambian su altitud. En este caso, los funcionarios estadounidenses aseguraron que el globo de vigilancia chino estaba equipado con hélices, lo que significaría que un operador tendría el control.



Asimismo, Kim añadió que la inteligencia artificial ha hecho posible que el globo pueda ajustar su altitud con tan solo hacer una lectura de su entorno.



El lunes, un vocero de la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos había recuperado los primeros restos del globo, pero rechazó devolvérselos a China. Añadió que las “condiciones meteorológicas” no habían permitido emprender operaciones submarinas para encontrar otras partes. Se examinará este artefacto y se espera que sus partes recuperadas proporcionen más información sobre sus verdaderos fines.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA