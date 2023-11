Giro inesperado en juicio de Daniel Sancho: no habría actuado solo en crimen de Arrieta

Pasados tres meses del asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta, el futuro de su confeso asesino Daniel Sancho sigue siendo incierto.



Días después de descubierto el crimen, el español confesó ser el culpable frente a las autoridades tailandesas, sin embargo, el caso ha tenido varios cambios en el discurso de Sancho.



(Además: El drama en la familia de Edwin Arrieta ante giro de Daniel Sancho en declaración).

Inicialmente, el español había dicho que el asesinato de Arrieta se habia dado porque era una víctima de él:



"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguró Sancho.



(Siga leyendo: Defensa de Daniel Sancho alista 'cuentazo' con testigo para cambiar destino del juicio).

Luego de esto, Sancho fue enviado a la cárcel, dónde hizo una reconstrucción de cómo había asesinado al médico colombiano.



Y luego de tres meses y el constante cambio de versiones de su parte, ha salido a la luz una nueva declaración que favorecería a Daniel Sancho.



(Además: Qué pasará con Daniel Sancho tras declararse no culpable de asesinato de Edwin Arrieta).

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho, en visita al lugar del crimen. Foto: Capturas de 'Y ahora Sonsoles'.

El policía que podría cambiar el destino de Daniel Sancho

El coronel Panya Niratimanon, quién fue el primer policía en interrogar al español, aseguró en una nueva confesión que el crimen no pudo ser cometido por una sola persona.



"Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España, vino de otro país", aseguró para el programa 'Vamos a ver'.



(Siga leyendo: Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado a Edwin Arrieta).

Aunque el policía dijo que no podía dar todo su testimonio porque era información confidencial y que estaba en manos de las autoridades.



Sin embargo, está versión coincidiría con la de la abogada Carmen Balgagón, portavoz de la familia Sancho, quien semanas atrás había asegurado que Sancho no había actuado solo.



(Además: Daniel Sancho enfrenta audiencia clave en Tailandia: le leerán los cargos imputados).

El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo más que el descuartizamiento. Dice que tardó tres horas en el descuartizamiento. Sí, pero si te ha ayudado alguien. Estoy convencida de que estaba acompañado de alguien, convencida en mi hipótesis”, dijo en su momento la abogada

Más noticias:

La estatua humana que puso a responder a generales por crímenes de guerra

Dramática historia de mujer que fue víctima de golpiza de reconocido médico

Primer ministro israelí convoca al Gobierno para discutir posible tregua con Hamás