El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, obtuvo este domingo nuevas promesas de entrega de material militar, además del apoyo diplomático “inquebrantable” de los países del G7 en Hiroshima (Japón), después de que Rusia reivindicó la toma de Bajmut, desmentida por Ucrania.



El jefe de Estado ucraniano llegó el sábado a Hiroshima, donde se reunió con los dirigentes de las siete economías occidentales más industrializadas (Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia) para convencerlos de que sigan incrementando el respaldo a su país y, en paralelo, persuadir a los líderes de los importantes países no alineados presentes en la cita –India, Brasil e Indonesia– para que reconsideren su posición.

El mandatario ucraniano obtuvo un éxito rotundo en la primera línea de acción, la concerniente a los aliados, que mostraron un compromiso inquebrantable con la causa de Ucrania.



El presidente estadounidense, Joe Biden, le prometió a Kiev nuevos envíos de armas, municiones y vehículos blindados por valor de unos 375 millones de dólares, días después de permitir a sus aliados el suministro de aviones de combate F-16 a Ucrania.



Si bien Zelenski “aseguró rotundamente” que los aviones de combate F-16 que recibirá Kiev no atacarán el territorio ruso, según declaró Biden tras aprobar la entrega de estos cazas, el Presidente ucraniano calificó la decisión de Estados Unidos de “histórica” y dijo que “mejoraría enormemente su ejército en el cielo”.



Se trata de un considerable contingente de aviones de combate que, según los analistas militares occidentales y ucranianos, son claves puesto que la fuerza aérea de Ucrania necesita aviones de combate y misiles occidentales modernos para contrarrestar de manera sostenible a los aviones rusos, que tienen una mayor potencia de fuego, y para mantenerse firmes contra el gigante ruso, que ha utilizado bombarderos sin descanso para destruir grandes ciudades como Mariúpol y Bajmut.



Actualmente, se estima que la flota combinada de Ucrania, que pertenece a las fuerzas aéreas y terrestres, se ha reducido en más de un tercio desde que comenzó la invasión rusa. Ucrania ha perdido al menos 60 de sus 145 aviones de ala fija y 32 de sus 139 helicópteros, según información militar estadounidense que se encontraba entre el material clasificado filtrado en la plataforma de redes sociales Discord en los últimos meses.



Y si bien la fuerza aérea ucraniana rara vez revela números sobre su flota, los funcionarios han reconocido algunas pérdidas en el curso de la guerra, así como las dificultades con la reparación y el remplazo de los aviones dañados.



De ahí que la cruzada diplomática de Zelenski, entre países aliados y no aliados, es clave para asegurarse un respaldo internacional que se haga evidente en el terreno.



Charles Kupchan, senior fellow del Consejo de Relaciones Exteriores europeo, le aseguró a este diario que el encuentro del mandatario ucraniano con los líderes de las principales potencias es clave “de cara a su próxima ofensiva”.



“La aparición de Zelenski en el G7 refuerza el apoyo del grupo a Ucrania, colocando al país en una posición fuerte de cara a su próxima ofensiva. Si bien la decisión de comenzar a entrenar pilotos ucranianos para F-16 no tendrá relación con esta ofensiva, ya que lleva tiempo completar el entrenamiento. La luz verde para que obtengan este tipo de avión ayudará a Ucrania a defenderse en el camino, un paso importante dado que la guerra podría ser larga y es necesario disuadir a Rusia de nuevos esfuerzos para subyugar a Ucrania”, agregó Kupchan.

Rusia respondió ante el encuentro asegurando que los dirigentes del G7 “invitaron a su reunión al jefe de filas del régimen de Kiev, al que controlan, y transformaron el evento de Hiroshima en un espectáculo de propaganda”.



A su vez, Biden aseguró que los países occidentales que apoyan a Kiev “no vacilarán” ante la ofensiva rusa en Ucrania. “Putin no romperá nuestra determinación (de apoyar a Kiev) como creía que podía hacer”, señaló.

Sin reunión con Lula

La presencia de Zelenski en Hiroshima colocó la invasión rusa de Ucrania en el centro de los debates del G7, eclipsando otras temáticas como las relaciones de los aliados con China.



En sus sucesivas reuniones, Zelenski trató de reunir apoyos para un plan de paz de diez puntos, centrado en exigir a Rusia su retirada del territorio ucraniano.



Pero la ofensiva diplomática del Presidente ucraniano no fue del todo redonda: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no se reunió con su homólogo ucraniano cara a cara.



Lula, que se ha mostrado reacio a condenar la invasión rusa, causó cierta controversia el mes pasado al declarar que Estados Unidos debía dejar de “alentar la guerra”.



Pero, vilipendiando la violación de la integridad territorial de Ucrania y lanzando llamados al diálogo en las discusiones de grupo, el Presidente brasileño criticó ayer a los países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyos miembros permanentes son EE. UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido.



“Los miembros permanentes perpetúan la larga tradición de librar guerras no autorizadas, ya sea con fines de expansión territorial o de cambio de régimen”, señaló, aludiendo a la invasión de Irak por parte de una coalición liderada por Estados Unidos en 2003.



Zelenski indicó que no se había podido reunir con Lula a causa de una incompatibilidad de agendas.



Al ser preguntado sobre si estaba decepcionado por no haber podido hablar directamente con el presidente brasileño, Zelenski respondió: “Creo que es él quien está decepcionado”.



Con quien sí se reunió fue con el primer ministro indio, Narendra Modi, que declaró que India hará “todo lo posible” por resolver el conflicto.



Tanto el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, como su homólogo francés, Emmanuel Macron, reiteraron su respaldo a Ucrania. Este último aseguró que la presencia del Presidente ucraniano en el G7 es “una forma de construir la paz”.



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tratarán hoy de desbloquear un nuevo tramo de ayuda del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (Feap), destinado a cofinanciar parte del armamento que los países de la Unión Europea (UE)entregan a Ucrania.



La UE ya le ha asignado 3.600 millones de euros al Feap, pero ahora deberán convencer al Gobierno húngaro de desbloquear la siguiente etapa, pues ese país anunció que bloqueará el nuevo desembolso mientras Kiev mantenga en la lista de los patrocinadores internacionales de la guerra al mayor banco del país centroeuropeo, el OTP.



Zelenski, que partió ayer mismo de Hiroshima, según la cadena pública japonesa NHK, sumó su ofensiva diplomática de alto nivel al encuentro que sostuvo a finales de la semana pasada con los principales líderes árabes tras su intervención en la cumbre de la Liga Árabe, donde criticó a algunos de sus integrantes de hacerse “los ciegos” ante la invasión rusa.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Ucrania desmiente la captura de Bajmut reivindicada por Rusia

Aunque el grupo paramilitar ruso Wagner, cuyos efectivos estaban en primera línea en los combates, y el ministerio ruso de Defensa aseguraron el sábado que Bajmut había sido “totalmente liberada”, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desmintió ayer esa información.



Las tropas rusas están en Bajmut, pero “la ciudad no está ocupada”, declaró Zelenski, al margen de la cumbre del G7 en Hiroshima (Japón).



“Bajmut no está ocupada por Rusia hoy”, declaró Zelenski en rueda de prensa al agregar que “no queda nada allí” y comparó la situación de esa ciudad con la de Hiroshima tras la explosión de la bomba atómica. “No hay absolutamente nada vivo, todos los edificios están destruidos (...) Una destrucción absoluta y total”, dijo.



Durante los últimos meses, esa localidad se convirtió en el epicentro de los combates en la guerra lanzada por Rusia en febrero de 2022.



La viceministra ucraniana de Defensa, Ganna Maliar, afirmó que las fuerzas de Kiev habían “rodeado parcialmente” Bajmut al norte y al sur de la ciudad, lo cual “hace muy difícil la presencia del enemigo” e indicó que las fuerzas ucranianas siguen controlando “algunas instalaciones industriales e infraestructuras”.



La toma de Bajmut, que en los últimos meses había sido conquistada en un 90 por ciento por los rusos, fue reivindicada el sábado por el jefe de Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien aseguró que traspasaría el control de la ciudad al ejército ruso este jueves.



Ayer, Prigozhin insistió en que Bajmut fue tomada “hasta el último centímetro” dentro de sus “fronteras legales”. “No hay ni un solo soldado ucraniano en Bajmut”, recalcó.



El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó a los combatientes de Wagner y al ejército ruso por “la consecución de la operación para liberar” Bajmut y prometió condecorar a los militares que se distinguieron.



Si se confirmara la caída de Bajmut, le permitiría a Rusia anotarse una victoria clave tras una serie de humillantes derrotas, justo cuando Ucrania dice estar preparando una gran contraofensiva con las armas suministradas por Occidente.



Se cree que Moscú y Kiev han registrado importantes pérdidas en Bajmut, una ciudad que antes de la guerra tenía unos 70.000 habitantes y que actualmente está en gran parte destruida por los combates.



La batalla por esa ciudad también dio lugar a un conflicto abierto entre el jefe de Wagner y el Estado Mayor ruso, al que Yevgueni Prigozhin acusa de no haber suministrado suficientes municiones.



AFP

