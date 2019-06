(Fotos) El drama del ‘hombre árbol’: sus verrugas volvieron a aparecer

Munir Uz Zaman / AFP

Pero a pesar de que los médicos creyeron que su recuperación había sido exitosa, a principios de este año volvió al hospital, pues le volvieron a salir verrugas en las manos y pies. "Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. He pedido a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro", declaró Bajandar a AFP, quien descartó ser tratado en el extranjero, pues no dispone del dinero para cubrir los gastos y en cambio pidió ser amputado.