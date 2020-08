Difunden imágenes de Kim Jong-un tras los rumores sobre su salud

La prensa norcoreana difundió este miércoles imágenes de Kim Jong-un dirigiendo una reunión dedicada al coronavirus y a la llegada inminente de un tifón, en un momento en que su estado de salud alimenta todo tipo de especulaciones en el extranjero.



Concretamente, los servicios de inteligencia surcoreanos habían afirmado que el dirigente norcoreano delegó una parte de sus prerrogativas en su hermana Kim Yo Jong, debido a su "estrés".



Un exconsejero del difunto presidente surcoreano Kim Dae-jung había incluso afirmado en Facebook que pensaba que Kim estaba en coma, pero sin dar ninguna prueba.



Pero Kim apareció presidiendo una importante comisión del Partido de los trabajadores, que se habría mantenido este martes y estuvo dedicada sobre todo a las maneras de hacer frente a la pandemia, según informó la agencia oficial de prensa KCNA.



El diario Rodong Sinmun difundió imágenes de la reunión en las que se ve a Kim vestido de blanco dirigiéndose a sus colaboradores. En una de las fotos, parece que está fumando un cigarrillo.



El mes pasado, Pyongyang ordenó el confinamiento de la ciudad de Kaesong, cercana a la frontera con Corea del Sur, y afirmó que un desertor había sido detenido cuando acababa de entrar ilegalmente desde la otra Corea y que era sospechoso de ser positivo para coronavirus.



Las restricciones se levantaron posteriormente y este caso posible de coronavirus nunca fue confirmado. Corea del Norte, que cerró muy rápidamente su frontera cuando el coronavirus irrumpió en la vecina China, no ha confirmado ni un caso de contagio en su territorio.



En la reunión dirigida por el líder norcoreano Kim Jong-un se habló sobre el coronavirus y la llegada de un tifón. Foto: AFP

La reunión presidida por Kim también giró en torno a las medidas que deben tomarse para proteger a la población y a las cosechas ante la llegada en estos días del tifón Bavi.



El estado de salud del líder norcoreano es un secreto de Estado muy bien guardado, en un país opaco y donde la libertad de prensa no existe. Los rumores sobre Kim son recurrentes e incluso los servicios de inteligencia surcoreanos se equivocan a menudo sobre la situación en Corea del Norte.



En abril, las alarmas se volvieron a disparar cuando Kim no fue visto durante tres semanas y no hubo fotos oficiales del líder durante las celebraciones del aniversario del nacimiento de su abuelo, Kim Il Sung, fundador del régimen, una fecha muy importante en el calendario político norcoreano.



AFP