'Quien no se vacune no podrá salir de su casa': presidente de Filipinas

Este miércoles 28 de julio, el presidente filipino Rodrigo Duterte ordenó, en un discurso televisado, que todas las personas que se negaran a vacunarse debían permanecer en casa para evitar 'esparcir' más el virus, especialmente cuando la variante Delta ha ganado fuerza en el país.

Según la agencia 'Reuters', Filipinas tiene el segundo peor brote en el sudeste asiático después de Indonesia, acumulando más de 1,5 millones de casos de coronavirus y más de 27 mil muertes.



Por otro lado, el país ha informado 119 casos de la variante Delta, la cual fue detectada por primera vez en India. Aunque, según los expertos en salud, podrían existir más casos no detectados debido a la lentitud con la que el Gobierno ha actuado.



Como consecuencia del aumento de casos, Duterte suspendió los viajes desde Malasia y Tailandia, así como también endureció las medidas para evitar el contagio en Manila, la capital, y sus alrededores.



Así las cosas, ordenó a los jefes de las distintivas regiones a que, de ahora en adelante, impidan que las personas que se niegan a vacunarse salgan de su casa.



"Les digo que no salgan de sus casas. Si salen, le diré a la policía que lo escolten de regreso a su casa porque son un 'esparcidor' ambulante. Si no quieren ayudar al país vacunándose, es mejor que se queden en sus casas", afirmó Duterte.



Duterte realizando un discurso tras recibir múltiples críticas por su manejo de la pandemia. Foto: Rolex de la Pena. EFE

El mandatario también se refirió al proceso de vacunación, el cual, de acuerdo con 'Reuters', tan solo ha inmunizado completamente al 6 % de la población filipina, conformada por 110 millones de personas.



"Administren las vacunas a quienes quieran vacunarse", dijo Duterte.



Esta afirmación dejó a la gente con dudas, pues el mandatario no aclaró si se refería a que ahora podrían inmunizarse los filipinos que no están incluidos en los grupos prioritarios (trabajadores de la salud, ancianos y personas con problemas médicos existentes).



Cabe resaltar que Filipinas tiene como objetivo inmunizar completamente hasta 70 millones de personas antes de que termine el año.



Según cifras de 'Our World in Data', en los últimos 14 días el país asiático ha confirmado más de 81 mil casos nuevos de coronavirus y un promedio de seis mil pruebas positivas por día.

