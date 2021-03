Hombre en Filipinas lleva un año con hoja de cuchillo en su torso

Kent Ryan Tomao, un joven de 25 años, se dio cuenta hace algunos días que llevaba 14 meses con una hoja de un cuchillo en su torso. El insólito caso se presentó en la ciudad de Kidapawan, Filipinas. Tomao fue víctima de agresión en enero 2020, fue apuñalado, pero no contaba con que actualmente el arma seguía, literalmente, en su cuerpo.

El personal médico que lo atendió en ese entonces, en un aparente descuido, no realizó los exámenes pertinentes para verificar que no hubiese un objeto extraño, sino que procedió a suturar sus heridas.



El hombre ha sobrevivido todo este tiempo con el objeto cortopunzante pero debe ser extraído lo antes posible, pues se encuentra muy cerca a los pulmones y su vida está en riesgo.



Lo que parecía un exámen ocupacional de rutina para ingresar a un nuevo trabajo en la provincia de Agusan del Sur, terminó en una gran sorpresa tanto para los médicos que realizaron el examen como para el propio paciente: solo fue hasta hace algunos días, cuando se vio en la necesidad de tomarse un examen rayos X para ingresar a su nuevo trabajo, que Tomao se dio cuenta de lo que tenía en su cuerpo hace ya tanto tiempo.



En entrevista con medios locales como la cadena de radiodifusión filipina ‘ABS-CBN’, el joven aseguró que cuando hacía frío “sentía algo de dolor en el pecho”, “un dolor punzante”, le contó a medios internacionales, pero no le prestaba mucha atención o atribuía la molestia a su antigua herida.



A pesar de la peligrosa equivocación, Tomao no tomará acciones legales en contra del hospital que lo atendió cuando fue víctima de los violentos hace más de un año, pero sí volverá a confiar en ellos nuevamente para que le retiren la hoja del cuchillo que tiene en su cuerpo. No obstante, aseguró a medios filipinos que espera que el hospital “arregle la atención de sus pacientes porque el gobierno les paga bien”.

