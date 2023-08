Tras las últimas noticias sobre el posible destino de Daniel Sancho en Tailandia, sus padres aún no han decidido si van a viajar para poder verlo.



De acuerdo con el subdirector de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn, se está esperando la decisión del fiscal, quien será el encargado de definir la pena del español, por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Por su parte, un portavoz de la familia Sancho aseguró que Rodolfo Sancho estaría considerando la idea de viajar a Tailandia, al igual que Silvia Bronchalo, quien al parecer, se trasladaría en los próximos días a Koh Phangan para poder ver a su hijo en persona.



Bronchalo se ha mantenido en total discreción con respecto a la situación de su hijo y solo se ha limitado a aparecer en los comunicados que firma Rodolfo Sancho, sin dar ninguna declaración pública al respecto.



“Hemos podido saber y confirmar que su madre, Silvia Bronchalo, está viajando. Lo hemos podido confirmar con fuentes internas de la prisión. Han venido a avisarle de que su madre le verá en las próximas horas”, aseguraron en el programa de televisión español 'Fiesta' del canal 'Telecinco'.



(Le puede interesar: Reveladoras pruebas contra Daniel Sancho: puñalada en la camisa de Edwin Arrieta y más)



De ser así, Bronchalo sería el primer miembro de la familia Sancho que podría ver en persona al español, ya que se había mencionado en varios medios de ese país que esto no se iba a dar, puesto que, de acuerdo con la revista 'Lecturas', los padres se encuentran golpeados psicológicamente y Rodolfo Sancho estaría 'cabizbajo y muy afectado'.

"Tiene que rearmarse psicológicamente, antes de viajar hasta Tailandia para ver a su hijo, el actor necesita un tiempo. Como es lógico, el gravísimo crimen del que se ha acusado a su hijo ha dejado a toda la familia desolada", mencionó el portavoz de la familia.



(Lea más: Hacen ritual budista donde Daniel Sancho asesinó y desmembró a Edwin Arrieta)



Así mismo, los abogados insisten en "el máximo respeto a la investigación llevada a cabo en Tailandia y esperan a que se dé traslado a ellos de toda la documentación que obra en manos de la policía para preparar la defensa del hijo de Rodolfo Sancho".

El dolor de la familia de Edwin Arrieta, el médico asesinado por Daniel Sancho

Por otra parte, la familia de la víctima ha expresado que lo único que desean es que se 'haga justicia' y que esta situación se ha convertido en una "horrible pesadilla,", mencionó la hermana del médico, Darlin Arrieta.



"Justicia para mi hermano y que le traigan el cuerpo a mi madre. Que su muerte no quede impune. Es un ser humano. No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano, que ha sido a quien han descuartizado. ¿Quién hace eso? ¿Quién puede torturarlo así? Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia y se haga justicia", mencionó la joven, para la revista 'Lecturas'.



En entrevista con 'El Mundo', Darlin se refiere a Sancho como 'un monstruo' y le envió un mensaje al padre de Daniel Sancho: "Es una pesadilla horrible que ningún ser humano merece vivir. Pero debe ser más doloroso ser el papá de alguien que hizo algo así".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Los últimos mensajes que envió Daniel Sancho a amiga de Edwin Arrieta antes de confesar

Así son los días de Daniel Sancho, asesino de Edwin Arrieta, en una cárcel de Tailandia

Las peticiones que hizo Daniel Sancho, confeso asesino de Edwin Arrieta, desde prisión