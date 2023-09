La familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuyo asesinato confesó hace un mes el joven español Daniel Sancho, dejará de recibir los servicios del abogado Miguel González Sánchez y empezará a trabajar con Adriana Behaine, una letrada oriunda de la misma localidad en la que había nacido el médico.



Así lo informó este viernes el abogado Luis Romero Santos, colaborador de González Sánchez en España, quien dijo en un comunicado que se puso a disposición de Behaine para seguir actuando con un "equipo jurídico internacional en Colombia, España y Tailandia para coordinar todas las acciones".

"He mostrado mi agradecimiento a Miguel González por su confianza y he felicitado a Adriana Behaine poniéndome a su disposición como abogado en España y colaborador en Tailandia, además de portavoz ante los medios", añadió el letrado.



Behaine es allegada a la familia de Arrieta y ha hablado en medios de comunicación sobre el caso. Incluso ha contado detalles sobre cómo han vivido sus conocidos todo lo que se ha derivado del crimen.



"No teníamos conocimiento (sobre alguna relación con Daniel Sancho). Sabemos que el doctor Arrieta era una persona muy sociable, viajaba por todo el mundo y tenía amigos en diferentes países", manifestó a la emisora Blu Radio cuando se conoció el crimen.



(Lea también: Daniel Sancho: la guerra que estalló entre los abogados del asesino de Edwin Arrieta)

#JUSTICIAPARAEDWIN Señor presidente @petrogustavo necesitamos su apoyo para este difícil momento, el dr Edwin era un Cordobés de buen corazón aclamamos #Justicia Como potencia mundial de la vida necesitamos apoyo del gobierno NACIONAL. @CancilleriaCol @FranciaMarquezM pic.twitter.com/CejHH50AT0 — AdryBehaineP (@AdrianaBehaine) August 7, 2023

Igualmente dijo que cuando la familia perdió comunicación con él, "varias amigas intentaron comunicarse para reportar que estaba desaparecido".



"La hermana desesperadamente lo buscaba. Ella le preguntaba (a Sancho) que si estaban juntos y él le dijo que le había perdido el rastro", expresó.



En sus redes sociales, Behaine ha impulsado la etiqueta #JusticiaPorEdwin y pidió apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, ante este caso.



(Además: Rodolfo Sancho sorprende con llamativo cambio de discurso tras ver a su hijo Daniel)

Daniel Sancho cumple un mes en prisión

Sancho, de 29 años, fue detenido el pasado 5 de agosto en la isla turística de Phangan, en el sur de Tailandia y vecina de Samui, tras confesar el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta tres días antes.



Desde el 7 de agosto, día en que pasó a disposición judicial, el joven se encuentra en prisión provisional en Samui, a la espera de juicio. La Policía cuenta con un plazo de 84 días desde esa fecha para concluir su investigación, en la que han participado unas 30 personas, entre agentes, investigadores, médicos forenses y buzos, según fuentes policiales.



Aunque la Policía entregue el informe en los próximos días, la investigación podría continuar después, pues la Fiscalía dispondría del periodo restante de los 84 días para solicitar más pruebas si lo considera necesario.



(Puede leer: Rodolfo Sancho arremete al ver a hijo Daniel en cárcel: 'No van a conseguir lágrimas')

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Sancho se encuentra en una cárcel de Tailandia. Foto: EFE/EPA/SITTHIPONG CHAROENJAI

El joven se encuentra de momento en la zona de enfermería debido a una hernia discal, según la prisión, donde comparte celda con varios reclusos, en un área de la cárcel en la que se encuentran otro español y varios presos extranjeros, con los que habla a menudo.



Durante este mes, ha dedicado bastante tiempo a la lectura y a practicar Muay Thai (boxeo tailandés).



(Siga leyendo: Video: filtran escabrosa confesión de Daniel Sancho sobre el crimen de Edwin Arrieta)



Sancho, quien pasó un periodo de aislamiento de diez días por covid-19 tras ingresar en prisión, ha recibido las visitas casi diarias de su madre, la analista de inversiones Silvia Bronchalo, y desde este miércoles de su padre, el actor Rodolfo Sancho, quien llegó a Tailandia el pasado domingo.



El joven, al igual que el resto de presos en situación provisional, tiene derecho a una visita diaria de familiares y amigos autorizados por él, además de a tres llamadas por videoconferencia al mes.

El joven permanecerá en esta cárcel al menos hasta que se celebre el juicio en el Tribunal de Samui. Aunque depende de cuánto se dilate la investigación policial y el informe de la Fiscalía, el juicio podría tener lugar a finales de año, según fuentes jurídicas.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Sancho a las afueras de la cárcel de Tailandia en la que se encuentra Daniel Sancho. Foto: EFE

El centro penitenciario de la isla acoge a condenados con penas máximas de 15 años, por lo que, si la sentencia fuera más severa, tendría que ser trasladado a la prisión de Surat Thani (provincia al sur de Tailandia) o a una de máxima seguridad en Bangkok.



(En otras noticias: Las 5 confesiones claves de Daniel Sancho sobre crimen: ‘Traje la sierra y el machete’)



Con base en un convenio bilateral entre España y Tailandia, los presos españoles condenados en el país asiático pueden pedir un traslado a una prisión española tras cumplir al menos cuatro años de su condena, siempre y cuando ésta no sea la pena capital.



El traslado podría no obstante demorarse más allá de los cuatro años, periodo establecido por la ley tailandesa, y debe ser autorizado por los dos países. Tailandia contempla la pena capital para crímenes como el asesinato con premeditación, si bien ésta suele ser conmutada después por la cadena perpetua.

*Con EFE