¿Por qué hay otra vez rumores sobre el estado de salud de Kim Jong-un?

Medios locales de Corea del Sur volvieron a difundir este fin de semana rumores sobre el estado de salud del líder de Corea del Norte Kim Jong-un. Puntualmente, The Korea Herald citó a un exdiplomático surcoreano, llamado Chang Song-min, quien asegura que el mandatario norcoreano está en coma.



Las declaraciones, que fueron reproducidas por la prensa internacional por medios como CNN, TMZ y Daily Mail, se conocen días después de que la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur informara sobre el ascenso de Kim Yo-jong, hermana de Kim Jong-un, como la segunda al mando del gobierno de Pyongyang. Ella estará ahora encargada de las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos.



“En una publicación en redes sociales, Chang dijo que ningún líder norcoreano no confiaría su autoridad a otra persona, a menos que estuviera demasiado enfermo para gobernar o fuera destituido por un golpe”, reposa en las páginas de The Korea Herald.



Sin embargo, ese mismo medio informa que la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur dice que la llegada al poder de Yo-jong como segunda al mando no tiene que ver con la salud del líder norcoreano. Sin embargo, Chang Song-min insiste que sus fuentes en China aseguran sobre el deterioro de salud de Kim Jong-un.



Meses atrás también corrió el rumor sobre el mal estado del líder de Corea del Norte, quien estuvo alejado de la vida pública en su país. En ese entonces, una fuente le dijo a CNN que Kim se sometió a una cirugía y que tras el procedimiento su salud se había agravado. Pero días después se difundieron varias fotos del líder de Corea del Norte.

