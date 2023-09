El caso de Daniel Sancho ha acaparado la atención de los medios de comunicación del mundo, en especial de los españoles, los cuales se han encargado de dar detalles diarios de lo que le ha sucedido al joven chef.



Hace algunos días, se conoció en el magacín ‘TardeAR’ del canal Telecinco de España, lo que el padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, le hizo al abogado tailandés que estaba llevando el caso de su hijo en ese país.

En el programa se conoció que tan pronto Rodolfo Sancho arribó junto con el abogado Marcos García Montes a Koh Samui, tuvo una breve conversación con el abogado tailandés Kunh Anan.



En esta, al parecer le agradecieron por sus servicios y sin más palabras lo despidieron.



Kunh Anan habría conversado con el periodista Alejandro Rodríguez, quien es el encargado de cubrir el caso en Tailandia.



Al periodista, el abogado le habría comentado que le parecía una falta de respeto la actitud que tuvieron Rodolfo Sancho y el abogado que representa ahora a Daniel por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.



(Le puede interesar: Daniel Sancho no es chef ni tiene restaurantes: sale a la luz su verdadera profesión)

De acuerdo con el abogado, ellos no tuvieron ningún tipo de contacto con él y ni siquiera le preguntaron los detalles sobre el caso.



La reunión tuvo lugar en el aeropuerto de Koh Samui y solo habría durado unos 15 minutos.



(Lea más: Mujer revela la historia que se inventó Daniel Sancho tras matar a Edwin Arrieta)



No se conoce aún los detalles específicos de la charla, lo único que el litigante le dijo al periodista español fue que “esa conversación no le sirvió para nada”.



También se conoció que con respecto al caso pendiente que tiene Sancho con la justicia de su país, este deberá comparecer ante el Juzgado de lo Penal de manera virtual el próximo 7 de noviembre.



Cabe resaltar que Sancho presenta cargos penales por haber agredido a un hombre en el 2019, luego de que este le reclamara por haber tomado un taxi saltándose la fila en donde estaban otras personas.

El cirujano que fue asesinado en Tailandia

