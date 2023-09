El gigante inmobiliario chino Evergrande, que lidia con graves dificultades financieras, afirmó este jueves que su jefe, Xu Jiayin, es sospechoso de actividades "ilegales", después de suspender la cotización de sus acciones en la Bolsa de Hong Kong.



(Además: ¿Dónde está el ministro de Defensa chino? Li lleva casi un mes sin aparecer en público)



Este anuncio tuvo lugar un día después de que Bloomberg publicara que el dirigente se encontraba bajo "vigilancia residencial".



(Puede leer: ¿Por qué la presencia de China en América Latina prende las alarmas en Estados Unidos?)

La cotización de las acciones del grupo quedó suspendida el jueves por la mañana en la Bolsa de Hong Kong, sin que se diera ninguna razón específica para justificar la decisión.



También quedaron paralizados a las 8 p.m. (hora Colombia) los intercambios de títulos de dos unidades del grupo dedicadas a los servicios inmobiliarios y los vehículos eléctricos.



(Lea también: Por qué hay altos funcionarios y militares 'desapareciendo' en la China de Xi Jinping)



"La empresa recibió una notificación de las autoridades competentes según la cual Xu Jiayin (...) está sujeto a medidas coercitivas de acuerdo con la ley debido a sospechas de delitos ilegales", indicó Evergrande en un comunicado publicado en la Bolsa de Hong Kong, sin dar más detalles.

Facebook Twitter Linkedin

Foto de archivo de ubicación de Evergrande Foto: AFP

La empresa recibió una notificación de las autoridades competentes según la cual Xu Jiayin (...) está sujeto a medidas coercitivas de acuerdo con la ley debido a sospechas de delitos ilegales. FACEBOOK

TWITTER

En China, el término "medidas coercitivas" hace referencia a una forma de privación de libertad para garantizar el buen funcionamiento de un proceso penal.



La agencia de información financiera Bloomberg reveló este miércoles, citando fuentes anónimas, que el fundador y dueño del grupo había sido detenido a principios de mes por las autoridades chinas.



(Le recomendamos: China hace cada vez más imposible para sus ciudadanos comprar cosméticos extranjeros)



Xu, de 65 años, se mantiene bajo "vigilancia residencial", lo cual no implica que haya sido arrestado o acusado de un crimen, según la agencia.

La detención

A mediados de septiembre, la policía de Shenzhen (sur) declaró que había detenido a varios empleados de Evergrande, pero no precisó ni el número ni las acusaciones.



Según Caixin, un sitio financiero chino prestigioso, dos antiguos directivos de Evergrande fueron arrestados.



(Siga leyendo: Embajador de China insiste en que Colombia 'se sume pronto' a la Franja y la Ruta)



El gigante inmobiliario había reanudado su cotización hace apenas un mes después de 17 meses de suspensión por no publicar sus resultados financieros.



El domingo la compañía declaró que no podía emitir nueva deuda porque una filial, Hengda Real Estate Group, estaba bajo investigación.



Dos días antes había informado que una reunión prevista esta semana sobre un importante plan de reestructuración de su elevada deuda no iba a tener lugar porque era "necesario reajustar los términos" de ese plan para adecuarse "a la situación objetiva y a las demandas de los acreedores".



La rama inmobiliaria de la empresa incumplió esta semana el pago de una deuda clave.



(Además: China, Corea del Sur y Japón acuerdan organizar una cumbre trilateral, ¿qué discutirán?)

Facebook Twitter Linkedin

Bloques de viviendas en construcción en el centro de Qingdao, en la provincia de Shandong. Foto: Bloomberg

Pilar de la economía

El sector inmobiliario y de la construcción ha sido un pilar del crecimiento de China --representa una cuarta parte del PIB-- y ha vivido un fuerte auge en las últimas décadas.



Pero la masiva deuda contraída por sus principales empresas pasó a considerarse desde Pekín como un riesgo inaceptable para su economía.



(Lea también: Colegio sancionado por gobernador de Florida niega vínculos con Partido Comunista chino)



La crisis de Evergrande agravó una desaceleración mayor en la economía china, que llevó el desempleo juvenil a niveles históricos.



El gobierno estableció una meta de crecimiento de alrededor de 5% para este año, lo que sería uno de sus peores resultados en décadas, excluyendo el período de la pandemia.



(Puede leer: La milenaria técnica que sustituye al aire acondicionado en los hogares chinos)



Desde 2020, las autoridades restringieron el acceso al crédito de los promotores, lo que ha provocado varios incumplimientos de pagos, entre ellos de Evergrande.



Otra gran empresa inmobiliaria china, Country Garden, se encuentra al borde de la quiebra después de informar de pérdidas récord y una deuda de más de 150.000 millones de dólares.

AFP