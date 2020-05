‘Es momento de que Corea ayude a Colombia a superar el coronavirus’

El embajador surcoreano Kim Doo-sik llega al final de su misión diplomática en Colombia con gratas experiencias al ver a un país que está saliendo de la guerra y que empieza a vivir en armonía.

La ayuda de su país a Colombia, dada su positiva experiencia en la lucha contra el coronavirus, y el especial sentido de agradecimiento por la participación colombiana en la Guerra de Corea (1950-1953), le dan un especial significado también a su despedida como diplomático activo. EL TIEMPO conversó con él.



Ha sido reconocido el buen trabajo de Corea del Sur en el control del coronavirus. ¿Cuál ha sido la clave de esos buenos resultados?

Aunque es pronto para bajar la guardia, en Corea del Sur la situación del covid-19 está relativamente estable. Los logros del modelo coreano de prevención epidemiológica son el resultado de los esfuerzos realizados por el Gobierno, el personal médico y los ciudadanos para acabar con el virus de manera activa y preventiva.



El modelo coreano se puede definir como de transparencia y métodos sólidos de chequeo y cuarentena. La capacidad de diagnóstico de Corea del Sur es de muy alto nivel y los resultados son entregados dentro de unas pocas horas. Se han realizado más de 668.000 pruebas hasta ahora y los datos se dan a conocer muy rápido.



Corea del Sur localiza en el mapa y rastrea activamente los casos. Los de autocuarentena son impuestos y monitoreados de manera estricta. En particular, utilizamos tecnologías de información e instalaciones de prueba de autoservicio para minimizar contactos. Y aplicaciones móviles monitorean el estado y los movimientos de los afectados.



¿Cómo esa experiencia en el manejo del coronavirus podría serle útil a Colombia?

Debido a las medidas de precaución y acciones preventivas contra el virus que el Gobierno colombiano ha tomado, creo que Colombia es relativamente más apreciada por sus logros en América del Sur en comparación con otros países.



Nuestro gobierno está tratando de compartir su experiencia de lucha contra el coronavirus. Hicimos y haremos varios seminarios web sobre este tema. En particular, tuvo lugar una conferencia virtual con autoridades colombianas para compartir experiencias de aeropuertos en Corea en su estrategia contra el covid-19. La situación del coronavirus es distinta en cada país, pero creo que el modelo coreano puede ser una buena referencia.



También es importante planear la cooperación entre ambos países en la era de poscoronavirus. KOICA (Korean International Cooperation Agency) está preparando cómo fortalecer la cooperación en ese tema. Espero sinceramente que Colombia supere la crisis pronto y que pueda normalizarse la situación, tanto económica como en cuanto a salud pública.



Kim Doo-sik, embajador de Corea del Sur en Colombia, augura buenos vientos para el TLC entre los dos países. Foto: Cortesía Embajada de Corea del Sur

Ya ha llegado ayuda de Corea del Sur en ese sentido. ¿Hacia dónde está enfocada?

El presidente Moon Jae-in y el presidente Iván Duque sostuvieron una llamada telefónica muy amigable durante 20 minutos el 2 de abril. Ellos acordaron cómo apoyaría la República de Corea la respuesta al covid-19. En particular, el Gobierno coreano proporcionó 500.000 dólares.



También, el Gobierno coreano apoyará activamente a Colombia para adquirir productos coreanos relacionados con la asistencia sanitaria ante el virus. Y como mencioné antes, estamos compartiendo experiencias. Además, dada la relación especial derivada de la Guerra de Corea, la embajada donará y distribuirá 40.000 tapabocas para los veteranos de la guerra de Corea y sus familias.



¿Cómo se analiza ese nuevo brote que se desató en Seúl a la luz del levantamiento de las restricciones?

La infección que ocurrió recientemente en lugares de entretenimiento ha creado conciencia de que, incluso durante la fase de estabilización, situaciones similares pueden surgir nuevamente en cualquier momento, en cualquier lugar. Mientras mantenemos un estado de alerta activo hasta el final, nunca debemos bajar la guardia con respecto a la prevención de la epidemia.



El Gobierno coreano está rastreando rápidamente los casos de infección y tratando de prohibir la difusión del virus con pruebas activas. Estamos en una guerra prolongada. Estamos pidiendo a todos que cumplan con las precauciones y reglas de seguridad hasta que la situación haya terminado, incluso después de reanudar la vida diaria.



¿Qué es lo que más destaca del nivel de las relaciones entre Seúl y Bogotá al término de su misión en Colombia?

Colombia fue el único país en Latinoamérica que participó combatiendo en la Guerra de Corea y la relación entre los dos países está basada en una Alianza de Sangre. Colombia envió más de 5.314 combatientes a Corea, atendiendo el llamado que hizo mediante Resolución la ONU.



De los colombianos participantes, 213 murieron y más de 567 fueron heridos. Mi gobierno y todo el pueblo coreano recordarán eternamente su noble sacrificio y devoción. Además, Corea del Sur es el único país asiático que ha firmado un TLC con Colombia.



Por lo tanto, creo que en todas las áreas, incluida la política y la economía, la relación entre los dos países está en su mejor momento. En este sentido, creo que ahora es el momento de que Corea, que fue ayudada por Colombia hace 70 años, devuelva su amabilidad a Colombia para superar la crisis del coronavirus. Estamos cooperando en esta dirección.



En el marco de la crisis con Venezuela, basado en nuestra política exterior humanitaria y democrática, al responder al llamado de Colombia para asistencia internacional con contribuciones concretas, Corea donó a Colombia 1,4 millones de dólares para apoyar la situación de los inmigrantes venezolanos en su territorio.



El año pasado, visité personalmente Cúcuta. Pude ser testigo de la crisis venezolana, asimismo revisé las actividades de asistencia humanitaria. Estoy convencido de que podemos hacer un gran cambio en el lugar donde está aconteciendo todo esto, si se brinda la asistencia necesaria.

¿Qué ha sido lo más difícil en la relación?

Las grandes empresas coreanas esperan poder participar en proyectos de infraestructura y en proyectos de tecnologías de la información en Colombia. Durante mi misión, hice esfuerzos sobre este tema. Pero es una lástima que no haya logrado tanto como esperaba.



Durante mi misión, me di cuenta de que muchas personas en Corea todavía tienen imágenes de Colombia como si estuviera en guerra civil y que es insegura, al no estar al tanto del crecimiento y avances recientes de Colombia.



Entonces, empecé a preparar una publicación tan pronto como llegué a Colombia en abril de 2017, y publiqué el libro La guía de negocios en Colombia en enero de 2018, por primera vez desde el establecimiento de la embajada de Corea en Colombia.



Este libro tiene como objetivo informar a los coreanos de las imágenes desarrolladas y buenas de la Colombia moderna y alentar a los coreanos a usar este libro en muchas áreas, como la inversión, el comercio, la educación y el turismo.

¿Hay novedades en cuanto al Tratado de Libre Comercio entre los dos países?

El TLC entre Colombia y Corea del Sur es un acuerdo mutuo, el volumen de comercio ha estado aumentando desde el 2016. Colombia se interesa en la exportación agrícola y espero que haya más avances en ese tema.



Corea cuenta con tecnología avanzada en materia de educación y en el sector médico; por lo tanto, ambos gobiernos y la embajada están tratando de tener un intercambio más activo, aprovechando más el acuerdo.



Pienso que existe un alto potencial de cooperación, así que con un TLC podemos tener una relación de gana-gana. Los coreanos disfrutan mucho el café colombiano. El café es un producto que Colombia debe seguir fortaleciendo para su exportación.



Usted termina su misión en Colombia, y también su carrera diplomática. ¿Qué le deja este paso por el país?

Durante los últimos tres años he podido trabajar en este hermoso país: Colombia. Un país con gente amable y diligente. Al terminar mi cargo como embajador me siento recompensado por haber logrado varios resultados para la cooperación entre los dos países con el valioso apoyo y el activo interés del gobierno colombiano.



Colombia está superando la guerra civil de los últimos cincuenta años y avanzando hacia la armonía. Supongo que la nación se desarrolle más rápidamente y que su estatus en la comunidad internacional sea más alto en el futuro.



He trabajado como diplomático durante 34 años y estoy muy orgulloso de terminar mi carrera en el puesto de embajador de Corea en Colombia. Después de regresar, trabajaré para consolidar las relaciones bilaterales y apoyar a Colombia en mi país.



