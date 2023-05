El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, visitó Colombia durante la última semana de abril en el marco de una gira que lo llevó por cuatro países de América Latina. Jaishankar estuvo tres días en Bogotá para estrechar los lazos con potenciales socios en el país y de la región.



Durante su gira, se reunió con el canciller Álvaro Leyva. Ambos firmaron el Programa de Intercambio Cultural para 2023-26. El Canciller conversó con EL TIEMPO y reconoció que las relaciones con “Colombia son cordiales, pero que se pueden estrechar aún más”.

De hecho, el Canciller reconoció que las empresas de su país están buscando lugares potenciales en América Latina para invertir y producir. “Mi visita es la declaración de interés de la India. Ciertamente esperamos que esto sea correspondido”.

¿A qué se debe su visita al país?

La mía es la primera visita de un canciller indio a Colombia. Llega en un momento en que India está aumentando sus intereses y su presencia en la región latinoamericana. Estamos en el proceso de identificar a los socios adecuados para llevar adelante este objetivo. El año pasado también visité Brasil, Argentina y Paraguay. Esta visita incluye también a Guyana, Panamá y República Dominicana. Naturalmente, los estamos evaluando a todos como parte de una estrategia regional.

¿Cómo están las relaciones con Colombia?

Con Colombia nuestras relaciones son cordiales pero quizás no todo lo estrechas que podrían ser. Nos involucramos en temas políticos de una manera amplia, pero podríamos tener una comprensión más profunda.

India ha realizado inversiones energéticas en Colombia, que constituyen el grueso de sus exportaciones. Hay mucho interés en los productos farmacéuticos y las vacunas de la India, porque son efectivos y tienen un precio competitivo. Veo grandes cantidades de vehículos indios de dos ruedas y la industria automotriz es un área de cooperación. En cultura, hay un compromiso de larga data y firmé el Programa de Intercambio Cultural para 2023-26 con el canciller Álvaro Leyva.

¿Qué pudo hablar con el Canciller Álvaro Leyva?

En mi conversación con el Canciller Álvaro Leyva, también tocamos algunos temas políticos. Vi que tenía cierto interés en los asuntos del Indo-Pacífico, en BRICS y en trabajar en asuntos de la ONU. Esto es bueno porque hacer crecer nuestra relación requiere un compromiso más intenso y una comprensión más profunda. Gran parte de los resultados de mi visita dependen de la medida en que haya podido entusiasmar a la comunidad empresarial aquí. He conocido por separado a la comunidad india ya que sirven como puente. India es la quinta economía más grande del mundo, cuyo comercio con esta región se acerca a los USD 50 mil millones anuales. Nuestras inversiones están creciendo. En áreas como digital y farmacéutica, tenemos logros que deberían ser de interés para Colombia. Seguramente tendremos una mayor presencia en la región, creo que en Colombia también.

¿Podría especificarnos cuáles son las principales áreas de cooperación entre India y Colombia?

Como señalé, nuestra cooperación es principalmente económica con la energía, los productos farmacéuticos y la industria automotriz como sectores líderes. Cada uno de estos se puede ampliar.

El canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar en entrevista con El Tiempo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La salud y la industria farmacéutica, especialmente, ofrecen un gran alcance considerando cómo India ha utilizado la tecnología y la escala para establecer un sistema de salud masivo. Nuestros negocios en estas áreas son innovadores y competitivos. La agricultura es también otra área potencial de crecimiento. Las empresas de la India ya están en la región más grande y han demostrado progreso en productividad, calidad de semillas, etc. Otras áreas nuevas podrían ser la seguridad cibernética, la inteligencia artificial y la gobernanza digital. No me queda claro cuánta prioridad les da el gobierno colombiano. Mi sensación es que realmente serán los negocios los que impulsen esta relación.

¿Y cuál es el balance en cifras de esta relación?

Son buenos, pero claramente pueden ser mejores. Nuestros volúmenes comerciales rondan los 4.000 millones de dólares. En comparación, eso con Brasil para nosotros es alrededor de USD 17 mil millones, con México alrededor de USD 9 mil millones y con Argentina alrededor de USD 5 mil millones. Para que el comercio crezca, debemos abordar los problemas de acceso al mercado y los impedimentos regulatorios. Me han dicho que la regulación farmacéutica es muy engorrosa. De manera similar, nuestra industria automotriz tiene sus propios problemas. Obtener visas de negocios es difícil. Mucho dependerá de estas facilidades para hacer negocios en Colombia. Las empresas indias buscan la ubicación óptima en la región para invertir y producir. Tenemos que ver si Colombia puede volverse atractiva en este sentido.

¿Cómo está la cooperación en tecnología entre ambos países?

Siento que aquí también hay posibilidades significativas. En la última década, hubo un gran auge en la innovación, las nuevas empresas, las aplicaciones tecnológicas y las herramientas tecnológicas en la India. El espacio es uno de esos sectores, al igual que los drones. Ya he hablado de inteligencia artificial y ciberseguridad. La biotecnología es otra área prometedora. Pero al final del día, se necesitan dos manos para aplaudir. Mi visita es la declaración de interés de la India. Ciertamente esperamos que esto sea correspondido.

Hablemos de India en la escena internacional. ¿Cómo ve la presidencia de India este año en el G20?

Nuestra Presidencia tiene como tema 'Una Tierra, Una Familia y Un Futuro'. Se centra en la indivisibilidad de los desafíos y las soluciones. Estamos tratando de lograr que el G20 se centre en su mandato previsto de crecimiento y desarrollo global. Los desafíos como la seguridad energética, alimentaria y de fertilizantes son críticos, al igual que la creciente crisis de la deuda. La financiación concesional para el crecimiento verde es otra prioridad clave. Nuestro esfuerzo ha sido consultar a países fuera del G20 para que podamos tener una visión integral de los problemas globales. El primer ministro Modi convocó una cumbre de 'La Voz del Sur Global' en la que participaron 125 naciones. Colombia fue uno de ellos y el entonces Ministro de Hacienda Ocampo participó en el tema de finanzas.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO