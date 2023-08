Recientemente, un estudio científico llevado a cabo por un equipo del Instituto Indio de Ciencias y la Universidad de Niigata, Japón, descubrió gotas de agua que datan de millones de años atrás ubicadas en depósitos minerales del Himalaya Occidental. El hallazgo fue señalado como una especie de “cápsula del tiempo” y podría revelar el vínculo entre dos períodos históricos del planeta.

A lo largo de la historia, siempre fue grande el interés de la humanidad por conocer lo que sucedió en períodos anteriores. Ya sea para conocer cómo vivían civilizaciones de otros tiempos o para saber lo que ocurría en la Tierra, hubo incesantes estudios e investigaciones de todo tipo.



Gracias a la tecnología y las nuevas herramientas que hay a disposición, el conocimiento continúa con su avance y con el paso del tiempo se develan más detalles sobre el pasado. En ese contexto, este hallazgo arrojado por una investigación reciente significó un cambio importante en la manera de mirar la historia del desarrollo del planeta.



Entre el año 2000 y el 2016, los glaciares del Himalaya han perdido en promedio 45 centímetros de hielo vertical anualmente, el doble que entre 1975 y 2000.

Las gotas de agua atrapadas en el Himalaya corresponderían al período de glaciación global, también conocido como “Tierra bola de nieve”, según se publicó recientemente en la revista científica Precambrian Research. El mencionado período ocurrió entre 500 y 700 millones de años atrás y se llama así porque durante ese tiempo el planeta estuvo cubierto por gruesas capas de hielo.



Al período de glaciación global lo siguió un aumento de la cantidad de oxígeno en la Tierra, condición que dio lugar al desarrollo de formas complejas de vida. Lo que la comunidad científica no tenía claro hasta el momento es como se produjo la conexión entre ambas etapas. Lo cierto es que el nuevo hallazgo podría ser la clave para descubrirlo.



Las gotas de agua fueron encontradas en rocas marinas y el descubrimiento más importante es que las cuencas no tuvieron entradas de calcio durante un tiempo prolongado, dado que los océanos no tenían flujo. Según la investigación, esta falta de calcio permitió que se desarrollen cianobacterias fotosintéticas que habrían generado la emisión de más oxígeno mientras sintetizaban nutrientes. A su vez, también se habría producido una acumulación de magnesio que también favoreció la producción de oxígeno fotosintético.



De esa manera, se podría haber encontrado un primer nexo entre los períodos históricos de la glaciación global y el enorme aumento en la cantidad de oxígeno que se presentó en el planeta años después.



Además de la importancia histórica ya mencionada, las gotas de agua halladas en el Himalaya también permiten tener una idea sobre cómo eran los paleo océanos, de los cuales no se conoce demasiada información. La composición y temperatura de los océanos antiguos aún es un misterio para la ciencia y este descubrimiento permite acercarse mucho más a conocer sobre ellos.



De acuerdo a la explicación que dio Prakash Chandra Arya, autor del estudio, contar con datos sobre este tema es importante para conocer el clima pasado del planeta en períodos que ocurrieron hace millones de años y, por lo tanto, para el modelado climático que se aplique con las condiciones presentes y futuras de la Tierra.



