¿En qué va investigación del caso de violación grupal de una turista española en India?

Tres indios comparecieron ante un tribunal por la violación en grupo de una turista española de origen brasileño que viajaba en una región remota de India con su esposo, y la policía busca este lunes a los otros sospechosos.



Fuentes oficiales le aseguraron a la agencia EFE que un cuarto hombre fue arrestado por la policía y está siendo interrogado. Así las cosas, las autoridades buscan a los otros tres sospechosos restantes.



La agresión tuvo lugar el viernes por la noche en el distrito de Dumka, en el estado oriental de Jharkhand, donde la pareja, que viajaba en moto, se detuvo a acampar. En total siete hombres habrían atacado a la mujer.

"Formamos un equipo para dar con el paradero de los sospechosos", dijo a la AFP Pitamber Singh Kherwar, funcionario de la policía.



Tres hombres fueron escoltados a un tribunal el domingo, con sacos en la cabeza, por agentes de policía. Los tres permanecen en prisión preventiva. Según la policía, los tres han admitido los hechos, si bien las autoridades no han precisado en cuáles delitos.



La turista y su esposo también estuvieron presentes en el tribunal.



La pareja contó lo ocurrido en un video en redes sociales. Foto: Archivo EL TIEMPO / Instagram

"Tenemos que garantizar un castigo estricto", declaró Kherwar, citado el lunes por la agencia de noticias Press Trust of India (PTI).



Kherwar dijo que se había formado un equipo especial para examinar la escena de la agresión y que un segundo equipo estaba buscando a los otros sospechosos. "Pronto los detendremos", prometió.



La ley establece duras penas para la violación, que en su mayoría no admiten fianza. Una violación según el código penal indio debe castigarse con no menos de 10 años de cárcel, y una violación en grupo con hasta cadena perpetua.



Una indemnización por los hechos

La pareja española atacada recibió este lunes un cheque por valor de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) a modo de compensación tras estos hechos.



"Le hemos dado una compensación de un millón de rupias (unos 12.000 dólares) al marido. Estamos realizando una investigación exhaustiva e intentaremos garantizar un juicio rápido y una condena", dijo a los medios Anjaneyulu Dodde, comisionado adjunto del distrito de Dumka, en el estado norteño de Jharkhand, donde sucedió el ataque.



La entrega de la indemnización tuvo lugar en la 'casa de seguridad' del Gobierno a la que los dos viajeros, ella de origen brasileño y nacionalizada española, y el ciudadano español, fueron trasladados la noche del sábado.



Policía de la India investiga el caso de la turista española. Foto: EFE

"Muchas gracias al Gobierno de Jharkhand, la Policía está investigando muy rápido, tres o cuatro personas han sido detenidas", dijo el marido de la mujer violada mientras recibía hoy la petición de perdón de Dodde por el brutal ataque.



La pareja, que lleva varios meses viajando para recorrer países de Asia, había instalado una tienda de campaña cerca de una estación policial del distrito de Dumka, para pasar la noche del viernes pasado cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó, indicaron a EFE varias fuentes oficiales.



Ambos continúan en Dumka, mientras se desarrolla la investigación y la policía continúa en la búsqueda de las personas involucrados en el asalto y la violación de grupo, que se estima que sean entre ocho y diez personas.



Los dos viajeros tienen previsto irse de India el martes en moto y viajar hasta Nepal desde donde volarán a España.

El panorama en la India

En 2022, se reportaron en India una media de 90 violaciones diarias, según la oficina nacional de registro de delitos.



Sin embargo, muchos de estas agresiones no se notifican, por el estigma que suelen sufrir las víctimas y también debido a una falta de confianza en la labor de la policía.



No suelen emitirse condenas y muchos de los casos acaban estancados en el sistema judicial del país, muy saturado.



Pero, en 2012, el caso de una estudiante que fue víctima de una violación grupal y luego asesinada copó titulares en todo el mundo.



Jyoti Singh, una estudiante de Psicoterapia de 23 años, fue violada y abandonada, dada por muerta, por cinco hombres y un adolescente en un autobús en Nueva Delhi en diciembre de ese año.



El caso puso en primera plana los altos niveles de violencia sexual que hay en India y dio lugar a semanas de protestas y a un cambio en la legislación, para castigar con la pena de muerte el delito de violación.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE