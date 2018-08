Familias de las dos Coreas se reúnen después de 65 años

Familiares de las dos Coreas se reencontraron este lunes tras casi siete décadas separados por la guerra, en la primera ronda de encuentros de este tipo organizada desde 2015 y que se celebra en medio de un ambiente de reconciliación entre Norte y Sur.

Seúl y Pionyang organizan esta semana una nueva ronda de encuentros entre familias que quedaron divididas a ambos lados de la frontera tras el conflicto civil (1950-1953), mientras, quedan cada vez menos coreanos con vida que hayan experimentado de frente el drama de la separación de la península.



Un grupo de 89 surcoreanos cruzó el domingo la militarizada demarcación entre Norte y Sur con destino a un hotel del monte Kumgang, donde los esperaban 180 familiares residentes en el país vecino y a los que no habían visto desde hace décadas.



Estos reencuentros temporales, que se prolongarán durante tres días y permitirán a los familiares reunirse durante un total de once horas, tienen este año un carácter especialmente emotivo debido a la avanzada edad de los participantes y al actual ambiente de acercamiento entre Norte y Sur.



La mayoría de los varios centenares de surcoreanos que asistirán a los encuentros de esta semana tienen entre 70 y 80 años –la de edad más avanzada es una anciana de 101 años–, por lo que para muchos supone una de sus últimas oportunidades para volver a ver a sus allegados.



Uno de los participantes, Hwang U-sok, afirmó que no pudo conciliar el sueño en la víspera debido a los nervios antes de reencontrarse con su hija, que vive en el Norte. El anciano señaló que será “su única oportunidad” para volver a ver a su hija, de la que se vio obligado a separarse cuando ella tenía tres años.



La celebración de las reuniones, las primeras de este tipo desde octubre de 2015, fue acordada por el presidente surcoreano, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su histórica cumbre de finales de abril pasado.



Las dos Coreas han organizado un total de 20 rondas de encuentros cara a cara entre familiares separados en los últimos 18 años, las cuales han coincidido con fases de distensión entre estos dos países que continúan técnicamente en guerra, pues solo hubo un armisticio.

El número de surcoreanos registrados para solicitar un cupo en las reuniones era de 132.124 en mayo (de los cuales el 86 por ciento tienen 70 años o más), aunque se cree que menos de 57.000 siguen vivos.



Unos 20.000 coreanos de Norte y Sur han participado en las reuniones organizadas desde el año 2000, aunque algunos de estos eventos tuvieron lugar por videoconferencia.



EFE