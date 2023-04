Corea del Sur, enfrenta un nuevo reto con la población joven, según cifras del gobierno de dicho país, el 31 % de los coreanos entre los 19 y 38 años son personas aisladas, que pasan su vida en constante encierro.



Los hikikomori son gente solitaria que evita el contacto y los compromisos sociales por un tiempo prolongado, ya que prefieren estar en casa a compartir con otros en lugares públicos



Este concepto acuñado por el psicólogo japonés Tamaki Saito en 1998, trata de indagar los síntomas y las causas que desencadenan el aislamiento, lo que significa una combinación de retiro social con padecimientos emocionales como la depresión y la ansiedad.

Facebook Twitter Linkedin

El aislamiento de adolescentes se incrementó en un 31 % según el estado surcoreano. Foto: IStock

“Si no entras a una institución superior de prestigio, es un fracaso tanto público como social, un fracaso en la vida prácticamente", expresó la youtuber en su cuenta de video. FACEBOOK

TWITTER

Posibles causas

Si bien es cierto que los estudios aún no expresan un fundamento específico sobre este fenómeno social, el informe 'Hikikomori: el síndrome de aislamiento

social juvenil' , del Instituto Psiquiátrico de Montreal, infiere que su efecto puede ser influenciado por miedo al rechazo y presión social, así como a patologías psicológicas e identitarias.



No obstante, la nación asiática se ha caracterizado por ciertas costumbres,tanto en el ámbito laboral como familiar, que mantiene unas reglas culturales estrictas. La influencer coreana Sujin Kim, más conocida como ‘La Chingu amiga’ ha manifestado varias veces que en su país hay una imposición rigurosa sobre las jornadas estudiantiles y laborales.



“Por seis años estudié de seis de la mañana a dos de la madrugada para los exámenes de ingreso a la universidad, porque si no entras a una institución superior de prestigio, es un fracaso tanto público como social, un fracaso en la vida prácticamente” expresó la youtuber en su cuenta de video.

Las cifras van en aumento

Según el informe del instituto de Salud y Asuntos sociales surcoreano, calcula que unos 350 mil jóvenes se consideran solitarios y con inclinaciones al encierro voluntario.



Por lo anterior, el Ministerio de la Igualdad en Género y Familia ordenó pagarle a la población que vive como recluso social, 650 mil wones, ( 2 millones de pesos colombianos) por mes, con la condición de abandonar su estado ermitaño, en el marco de la Ley de Apoyo al Bienestar de la Juventud.



Esto en un intento del gobierno actual por apoyar "la estabilidad “psicológica y emocional y promover el crecimiento social" en la ciudadanía que recurre al encierro, según el anuncio del ministerio.

Facebook Twitter Linkedin

La depresión puede causar exceso de sueño o insomnio. Foto: IStock

Además de este incentivo económico, el estado surcoreano planea crear programas deportivos, educativos y hasta estéticos, dependiendo de las razones del apartamiento social, con el fin de auxiliar a las personas que viven en esta situación.



"Los reclusos voluntarios pueden tener un crecimiento físico más lento debido a una vida irregular y una nutrición desequilibrada, y es probable que se enfrenten a dificultades mentales como la depresión por la pérdida de roles sociales y el retraso en la adaptación”, expresó el ministerio en su comunicado".

Los adolescentes o adultos jóvenes pueden solicitar el programa en un centro de bienestar administrativo local y sus tutores, consejeros o maestros también pueden presentar una solicitud en su nombre.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más títulos