El zoológico de Hangzhou, ubicado en el este de China, no tuvo de otra que desmentir los comentarios sobre uno de los osos que se encontraba en sus instalaciones, después de que algunos internautas del país asiático afirmaran que este no era real.



Los rumores comenzaron a surgir, por medio de las redes sociales, cuando se conocieron videos y fotos en los que se ve al oso malayo pararse en dos patas con una postura poco usual, lo que causó que se generarán diversas críticas y burlas entre los internautas, quienes decían que el animal era un humano disfrazado de oso.

Permítanme reiterar de nuevo a todo el mundo que soy un oso solar, no un oso negro, ni un perro: ¡un oso solar!

Con base en lo anterior, el zoológico, a través de un comunicado, desmintió los rumores en el que, desde la perspectiva de un oso, explica que el oso era real.



"Soy Ángela, una osa de sol. Ayer, después del trabajo, recibí una llamada del director del zoológico preguntándome si estaba siendo perezosa y me había saltado el trabajo hoy para encontrar a un humano que ocupara mi lugar", se puede leer en el comunicado.



"Parece que no me entiendes muy bien", agregó Ángela, quien además afirmó que, aunque las personas tenían una perspectiva de un oso grande y fuerte, los osos malayos son los "más pequeños del mundo".



Al igual que el panda y el oso malayo, no hiberna. Foto: iStock

"Permítanme reiterar de nuevo a todo el mundo que soy un oso solar, no un oso negro, ni un perro: ¡un oso solar!", agregó.



Sin embargo, “debido a la forma en que se paran, algunas personas en línea se preguntan si son 'humanos disfrazados'”, dijo el diario Hangzhou Daily.



No obstante, a pesar de que el comunicado fue emitido, no fue suficiente para los internautas, se está organizando la entrada de reporteros el próximo lunes, según afirmó un empleado del recinto a la agencia AP, citado por BBC News.

Escándalo en un zoológico de China: aseguran que el oso malayo es una persona disfrazada de osopic.twitter.com/qb0koUIjeE — El Carpo (@elcarpo) July 31, 2023

De igual forma, la Dra. Ashleigh Marshall, experta del zoológico de Chester, explicó que el animal "definitivamente es un oso real", según el citado medio.

