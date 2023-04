El presidente francés Emmanuel Macron, de visita en Pekín, dijo este jueves a su homólogo chino Xi Jinping que "cuenta" con él para "hacer entrar a Rusia en razón" respecto al conflicto de Ucrania, en el que ambos pidieron negociaciones de paz "lo antes posible".

Macron llegó el miércoles a China para una visita de tres días, y dijo claramente que su objetivo es disuadir a Pekín de apoyar la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022.



"Sé que puedo contar con usted para hacer entrar a Rusia en razón y llevar a todo el mundo a la mesa de negociaciones", afirmó el mandatario francés durante un encuentro bilateral con Xi.



En una declaración conjunta a la prensa tras esa entrevista a puerta cerrada, los dos líderes reafirmaron su llamamiento a unas conversaciones de paz entre Kiev y Moscú "lo antes posible".



Ambos reafirmaron también su oposición al uso de armas nucleares en la contienda.



"No pueden usarse armas nucleares", dijo el presidente chino, quien condenó los ataques a civiles y cualquier "uso de armas biológicas y químicas".



El Kremlin sin embargo enfrió la situación, al descartar la posibilidad de una mediación china pese a la relación estratégica entre ambas potencias.



"Claro que China dispone de un potencial formidable y eficaz en cuanto a sus servicios de mediación", dijo a la prensa en Moscú el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



"Pero la situación con Ucrania es compleja, y por el momento no hay una perspectiva de una solución política", de forma que "no tenemos otra solución que seguir con la operación especial", agregó utilizando la expresión que las autoridades rusas usan para describir la ofensiva en Ucrania.

Trilateral con Von der Leyen

"Del lado chino, lo que tenemos de momento son declaraciones absolutamente clásicas", dijo a AFP el analista Antoine Bondaz, de la Fundación francesa para la Investigación Estratégica.



"Está claro que China no se ha movido. El objetivo es que China haga lo que dice, lo cual no es el caso de momento", abundó.



En el primer día de su visita, el presidente francés estimó el miércoles que Pekín podía tener "un gran papel" para encontrar "un camino hacia la paz" en Ucrania y evocó el documento publicado por China.



De su lado, Von der Leyen se mostró más severa la semana pasada en Bruselas y advirtió que la postura de China sobre la guerra será un "factor determinante" en el futuro de su relación con la UE.



La visita de Macron y Von der Leyen coincide con un nuevo periodo de tensión alrededor de Taiwán tras el encuentro en California entre la presidenta de la isla, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.

El jueves, Pekín prometió "medidas firmes" ante esta reunión y la isla de gobierno autónomo anunció la detección de tres navíos de guerra y un helicóptero antisubmarinos chino en sus cercanías.



China considera Taiwán como parte de su territorio y está dispuesta a retomar su control, incluso por la fuerza. Sus autoridades rechazan cualquier contacto entre las autoridades de la isla con otros países.



