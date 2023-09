El nuevo embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, dio su primer discurso público en Bogotá, en el marco del Séptimo Diálogo China - Colombia, un foro organizado por la Cámara China en el que empresarios y representantes de ambos países se reúnen para discutir sobre economía y comercio.



(Lea: Nuevo embajador de China en Colombia llega a Bogotá: ¿de quién se trata?)

El representante de alto nivel del gigante asiático llegó a la capital colombiana hace un mes, el pasado lunes 28 de agosto, y desde entonces ha adelantado encuentros diplomáticos con sectores del Gobierno Nacional, el Congreso y las empresas. Su antecesor Lan Hu ahora es embajador de China en Venezuela.

El embajador Zhu Jingyang hizo hincapié en un tema: la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), una estrategia que lanzó el presidente Xi Jinping en 2013, basada en la antigua Ruta de la Seda y que busca establecer cooperación económica entre países. La forman 146 países; de América Latina forman parte 23 naciones, entre ellas, Argentina, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Venezuela.



(Lea: China, Corea del Sur y Japón acuerdan organizar una cumbre trilateral, ¿qué discutirán?)

"Esperamos a la brevedad que Colombia tome la decisión de sumarse a la iniciativa de la Franja y la Ruta", señaló. "Vamos a compartir beneficios con países amigos. Lo que trae el desarrollo de China son oportunidades más que riesgos", enfatizó.

Facebook Twitter Linkedin

Zhu Jingyang, nuevo embajador de China en Colombia Foto: David López. EL TIEMPO

La mayoría de los países que forman parte de esta iniciativa son países en vía de desarrollo, algo que ha despertado las alertas de Occidente y de Estados Unidos. Si bien el hecho de adherirse a ella no implica la firma de algún tipo de Tratado de Libre Comercio (TLC), lo cierto es que sí se firman acuerdos estatales de cooperación con altas sumas de dinero involucradas y con condiciones específicas.



Sobre esto, el embajador afirmó: "No se trata de formar un pequeño círculo o 'Club Chino' a puerta cerrada. La iniciativa no traza líneas ideológicas ni entra en un juego de suma cero. Siempre que todos los países tengan la voluntad, la acogemos con agrado".



(Lea: La milenaria técnica que sustituye al aire acondicionado en los hogares chinos)

Un ejemplo reciente es la inversión china en energía nuclear a Argentina para destrabar un programa de tres décadas y en Brasil se han adelantado inversiones en infraestructura eléctrica.

En 2019, el entonces gobierno del presidente Iván Duque anunció que le propondría una estrategia de cooperación a China en vez de adherirse a la Franja y la Ruta, pero la estrategia terminó limitada por la pandemia. En entrevista con EL TIEMPO, el nuevo embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera, dijo que entre las prioridades del gobierno del presidente Gustavo Petro está "estudiar y ver si se firma en el corto tiempo".

"Estamos trabajando para preparar una visita del propio presidente Gustavo Petro a China, una oportunidad para definir el nivel de las relaciones bilaterales y relanzar la cooperación de cambio en todos los aspectos", puntualizó el embajador ante los medios de comunicación presentes. "Entre los amigos colombianos estamos aumentando la visibilidad de los grandes beneficios de China", aseguró.



(Le puede interesar: Especial: viaje a las entrañas del dragón rojo)

'Colombia es aliado importante de China', embajador de China

El embajador Zhu Jingyang aseguró que uno de los puntos de China este año será "consolidar aún más su estatus como segundo socio comercial de Colombia y la mayor fuente de inversión de Asia" y que "las relaciones económicas y comerciales entre los dos países muestren una buena tendencia de desarrollo acelerado".

Además, entregó cifras sobre la relación comercial: "En el primer semestre de este año, el déficit comercial de Colombia con China se redujo un 18 por ciento interanual. En la actualidad, el número de empresas con capital chino que invierten en Colombia ha superado las 100. Grandes proyectos en construcción como la Línea 1 del Metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente, las empresas chinas han vuelto a ganar la licitación del proyecto del metro ligero de la 80 en Medellín, Sinovac se ha convertido en el único socio estratégico de la fábrica de vacunas de Bogotá".

El embajador resaltó el reciente anuncio de la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica sobre la importación de carne bovina desde Colombia a China y añadió que los campos de "interés" que podrían ser vitales en la relación bilateral son la "infraestructura, inteligencia artificial, comunicaciones 5G, energía limpia, alivio de la pobreza y la investigación científico-tecnológica".

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

EL TIEMPO

En redes: @lopez03david

Más noticias