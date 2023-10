India: Tribunal Supremo se negó a reconocer el matrimonio gay

El Tribunal Supremo de la India se negó este martes a reconocer el matrimonio homosexual, alegando que el matrimonio no está establecido como un derecho constitucional, y ha pedido al gobierno y Parlamento que legisle en la materia.



"Es competencia del parlamento y de los legisladores estatales promulgar leyes relativas al matrimonio homosexual", señaló el presidente del Supremo, Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, al leer un veredicto que decepciona a la comunidad homosexual tras un intenso proceso judicial.



Esta decisión se ajusta al punto de vista del Gobierno indio, que se opuso fuertemente a que el máximo órgano judicial del país reconociese estas uniones.



El Supremo se vio dividido ante la cuestión del derecho de las personas del mismo sexo a entrar en "uniones", concluyendo por unanimidad que no existe un derecho fundamental al matrimonio.



"El derecho a entrar en una unión no puede ser restringido en base a la orientación sexual", dijo Chandrachud, y "el Gobierno debe formar un comité para decidir los derechos y beneficios de las personas en uniones homosexuales".



El juez Sanjay Kishan Kaul coincidió al afirmar que se trataría de "uniones civiles" que deben ser reconocidas, mientras que el juez Ravindra Bhat se opuso al considerar que "el derecho a cohabitar no puede llevar a crear una institución" como el matrimonio homosexual.



Bandera de la comunidad LGBTIQ+. Foto: CEET

La cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo llegó al Supremo el pasado abril, después de que varias parejas homosexuales presentasen una serie de peticiones para lograr la legalidad de sus uniones.



Estas peticiones fueron posibles después de que en 2018 el Supremo despenalizara, en una decisión histórica, las relaciones entre personas del mismo sexo al tumbar una ley heredada de la época colonial británica.



La comunidad LGTB buscaba la modificación de una ley existente, la Ley especial de Matrimonio, que es de carácter laico y se encuentra al margen de las leyes de matrimonio hindú, musulmán o cristiano que también rigen en la India.



El Gobierno indio no solo se opuso fuertemente a que el máximo órgano judicial del país modificase la legislación existente, sino que también llegó a argumentar que un matrimonio se refiere únicamente al enlace entre un hombre y una mujer, así como que el concepto de matrimonio homosexual es "elitista y urbano".



EFE

