La decisión de China de tomar medidas enérgicas contra Hong Kong con una nueva ley de seguridad ha conmocionado al mundo. Pero para quienes leyeron la resolución emitida en noviembre pasado por el Comité Central del Partido Comunista de China, no es una sorpresa. En la sección de ese documento perteneciente a Hong Kong, el Partido señaló su intención de afirmar el control total sobre la antigua colonia británica. Las leyes de seguridad nacional más estrictas y el establecimiento de nuevos mecanismos de aplicación no especificados serían solo dos componentes de una estrategia mucho más amplia.

Ahora que China está aplicando esta estrategia en serio, deberíamos esperar que continúe con las medidas adicionales anunciadas en noviembre pasado. Además de pasar por alto la legislatura de Hong Kong con una nueva ley de seguridad nacional, el gobierno chino también tiene la intención de cambiar los procedimientos para nombrar al director ejecutivo y los principales funcionarios de la ciudad. Fortalecerá las capacidades de aplicación de la ley de Hong Kong y llevará a cabo una campaña para inculcar la “conciencia nacional y el espíritu patriótico” entre los funcionarios y jóvenes. El objetivo es integrar la economía de la ciudad mucho más estrechamente con la del continente. Como si la temida ley de seguridad no fuera lo suficientemente mala, lo peor está por venir.



En cualquier caso, la implementación de la ley de seguridad probablemente sea suficiente para terminar con el llamado modelo de gobernanza de un solo país, dos sistemas que la ciudad ha mantenido desde que regresó al gobierno chino. Según las declaraciones de un vicepresidente del comité permanente del Congreso Nacional del Pueblo (APN), el Artículo Cuatro de la ley propuesta autorizará a “agencias de seguridad nacional relevantes del gobierno central” a establecer sucursales permanentes y operativas en Hong Kong.



Aunque todavía no sabemos a qué “agencias de seguridad nacional relevantes” se aplica esto, podemos estar seguros de que incluirá el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS), el Ministerio de Seguridad Pública (MPS) y la Policía Popular Armada (PAP). Los funcionarios de la Administración del Ciberespacio, que hace cumplir la seguridad cibernética y la censura en línea, también pueden ser enviados a Hong Kong. Peor aún, la ley propuesta dará a estas agencias un mandato amplio. Según el Artículo seis, cada agencia tendrá el deber de “prevenir, detener y castigar cualquier actividad que divida al país, subvierta el poder del estado, organice y participe en el terrorismo, y actividades de fuerzas extranjeras y externas que interfieran en el asuntos de la Región de Hong Kong”.

La violencia en espiral precipitará una crisis económica a medida que el capital y el talento huyan del centro financiero global de Asia FACEBOOK

TWITTER

Si se hace cumplir estrictamente, uno debe anticipar que los agentes de seguridad chinos se involucren en la vigilancia, intimidación y arrestos no solo de los residentes de Hong Kong, sino también de ciudadanos extranjeros que se consideran una amenaza para la seguridad nacional. Aunque no está claro cómo se procesará a las personas acusadas de actividades subversivas, existe una gran posibilidad de que sean transferidas a los tribunales chinos, donde garantizar las condenas por cargos falsos será más fácil que en los tribunales de Hong Kong, que siguen siendo en gran medida independientes.



(Lea también: ¿Por qué la ley de seguridad en Hong Kong generó polémica?)



El pueblo de Hong Kong no se someterá al estado policial de China sin resistencia. En el corto plazo, la aprobación de la nueva ley solo aumentará las tensiones en la ciudad, como lo demuestra un reciente enfrentamiento entre manifestantes y la policía de Hong Kong. A medida que los agentes de seguridad chinos comiencen sus actividades de aplicación de la ley en los próximos meses, es probable que encuentren una feroz resistencia de los activistas locales en favor de la democracia.



Mientras tanto, los halcones de China en los Estados Unidos verán esta catástrofe que se avecina como un regalo del cielo. En noviembre pasado, el Congreso aprobó la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de EE. UU. , que exige que el Departamento de Estado de EE. UU. certifique anualmente que Hong Kong “continúa garantizando el tratamiento bajo la ley de los Estados Unidos”. Si los agentes de seguridad chinos comienzan a arrestar a activistas prodemocráticos y sus partidarios occidentales, es imposible imaginar que el Secretario de Estado, Mike Pompeo, permita que el departamento vuelva a certificar a la ciudad.

En el caso, la descertificación pondría fin a todos o la mayoría de los privilegios comerciales y de viaje que Estados Unidos ha mantenido para Hong Kong, posiblemente dando un golpe fatal a la economía de la ciudad. Y Estados Unidos no será el único país occidental en hacer que China pague un precio por su táctica agresiva. Para los aliados de EE. UU., que han dudado en tomar partido en la confrontación sino-estadounidense, el último movimiento de China hará que su decisión sea mucho más fácil. Cualquier duda que puedan haber albergado sobre hundir al mundo en otra guerra fría se habrá mitigado. China no les habrá dejado otra alternativa que unirse a una coalición anti-China liderada por Estados Unidos.



Uno puede estar seguro de que los líderes de China consideraron estas consecuencias y calcularon que valía la pena imponer la nueva ley de seguridad. La comunidad internacional debe demostrar que están equivocados.



(*) Minxin Pei es profesor de gobierno en Claremont McKenna College y miembro senior no residente del German Marshall Fund de los Estados Unidos - © Project Syndicate - California.