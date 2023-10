Canciller ruso Serguéi Lavrov llega a Corea del Norte: ¿qué busca su visita oficial?

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, llegó este miércoles en visita oficial a Pionyang, donde este jueves se reunirá con su homóloga norcoreana, Choe Son-hui, según informó la televisión estatal rusa.



El jefe de la diplomacia rusa llegó a la capital norcoreana procedente de Pekín, donde participó en el III Foro de las Nuevas Rutas de la Seda.



Esta es la cuarta visita de Lavrov a Pionyang y se produce después de la cumbre mantenida en septiembre pasado entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, y la creación de grupos de trabajo para llevar las relaciones entre ambos países a "un nuevo nivel" en todos los campos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-Un (i), durante su encuentro en el cosmódromo de Vostochni en septiembre. Foto: EFE

Aunque los detalles de aquella cumbre celebrada en lejano oriente ruso no se han hecho públicos, Moscú aseguró que brindó espacio para la cooperación militar y espacial entre los dos países.



Según medios como The New York Times, Kim habría acordado apoyar la guerra de Moscú en Ucrania con millones de misiles antitanque y munición para artillería a cambio de ayuda alimentaria, tecnología satelital o de submarinos de propulsión nuclear, supuestos que han sido condenados por Washington y Seúl, que subrayaron que vulnerarían sanciones internacionales.

El líder norcoreano acordó fortalecer la relación con Rusia tras sus reuniones el mes pasado. Foto: AFP

Estados Unidos aseguró que Corea del Norte ha enviado a Rusia por tren y por barco más de mil contenedores con equipos militares y municiones para que puedan ser usados en la guerra en Ucrania.



Además, la Casa Blanca difundió imágenes que presuntamente muestran la transferencia de armamento de Corea del Norte a Rusia.



En las imágenes se detalla en una leyenda escrita que, entre el 7 de septiembre y el 1 de octubre, se enviaron una serie de contenedores desde la ciudad portuaria de Najin (Corea del Norte) hasta Dunay (Rusia) a través de un buque.



