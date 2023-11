El juez amplía el plazo para que la defensa de Daniel Sancho presente las pruebas

El juez del caso del español Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, fijó este lunes para el 12 de diciembre una nueva vista para que la defensa presente sus pruebas, según informaron a EFE varias fuentes.



En la vista de hoy, que se demoró unas tres horas y se celebró a puerta cerrada, la defensa no presentó la lista de pruebas, como estaba previsto, y el juez del tribunal provincial de Samui (sur de Tailandia) concedió una última ampliación hasta el 12 de diciembre, cuando tanto la defensa como la fiscalía tendrán que presentarlas.

Las fechas del juicio contra el español no se conocerán hasta que se celebre esa nueva vista.



Asimismo, el juez leyó hoy de nuevo a Sancho los tres cargos a los que se enfrenta (asesinato premeditado, destrucción de documentación ajena, y dañar y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima), y el español ratificó su declaración de no culpable de los dos primeros y culpable del tercero.



A la vista acudieron los padres del acusado, el actor Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, además de representantes de la Embajada de España en Tailandia.



El joven español, que fue detenido el 5 agosto tras confesar el crimen ante la Policía, se había declarado no culpable del asesinato premeditado, un delito que conlleva la pena de muerte en Tailandia, en la vista anterior, celebrada el 13 de noviembre en el mismo tribunal.



Por otro lado, Sancho acudió hoy con su nuevo abogado de oficio, Aprichat Srinuel, después de que en la vista anterior, el 13 de noviembre, el español rechazara los servicios de su entonces letrado, también de oficio, ya que no estaba satisfecho con su comportamiento y actuación, según justificó.



Uno de los motivos alegados por la defensa para pedir una ampliación del plazo fue precisamente la reciente asignación del abogado, quien necesita más tiempo para preparar el material y las pruebas, que según afirmaron son numerosas.



Sancho está acusado del asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano de 44 años en la isla de Phangan (vecina de Samui), donde los dos había quedado el pasado 2 de agosto, día del supuesto crimen.



El acusado dijo al juez el 13 de noviembre que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea, pero aceptó su culpabilidad respecto al desmembramiento y ocultación de las partes del cuerpo de la víctima.

EFE

Más noticias